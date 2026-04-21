Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem

Los adolescentes sin móvil podrán usar el teléfono de los comercios de Binissalem si precisan hacer una llamada. Esta es una de las medidas que se han dado a conocer en las reuniones informativas que la asociación Adolescencia Libre de Móviles está celebrando en centros educativos de Alaró, Consell y Binissalem con el objetivo de limitar el acceso de los menores a las redes sociales. La medida también se hará extensible en Consell y Alaró. En estos encuentros, dirigidos a padres y madres de alumnos de 5º y 6º de Primaria, también se ha presentado la iniciativa “Descanso Digital”, prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de mayo, con la que se busca que las familias reduzcan al máximo el uso de la tecnología y, especialmente, de las redes sociales.

La técnica educativa del Ayuntamiento de Binissalem, Sílvia Amer, explicó algunas de las iniciativas que se quieren poner en marcha. Una de ellas está pensada para los menores que no dispongan de teléfono móvil y necesiten hacer una llamada cuando estén en la calle. En esos casos, podrán utilizar el teléfono de cualquier comercio del pueblo, una iniciativa a la que ya se han adherido todos los establecimientos de Binissalem.

Además, la técnica educativa presentó la propuesta “Descanso Digital”, una iniciativa impulsada por los tres ayuntamientos junto a la entidad y los centros educativos bajo el lema “desconectar para conectar”. Se trata de una serie de jornadas durante las cuales se anima a las familias a reducir al mínimo el uso de dispositivos y pantallas, además se organizarán actividades como talleres y actividades sin pantallas. El 7 de mayo tendrá lugar el reto del apagón digital, con una invitación de desconectar del móvil durante unas horas.

En Binissalem, la Semana de Descanso Digital irá acompañada de distintas actividades. El día 5 de mayo a las 17.30 horas en Ca’n Gelabert, Sandra Sedano impartirá la charla Pantalles, miralls i consum: L’impacte ocult de l’entorn digital en la salut i els valors. El 7 de mayo de 16 a 20 horas habrá jornada de puertas abiertas en el Casal de Joves para jóvenes y familias. A las 17 horas se impartirá el taller en la Fundació sa Llavor Pantalla i Cervell. Felip Ramis disertará sobre las repercusiones en el desarrollo de los niños y en la vida adulta. A la misma hora pero en el polideportivo habrá la mesa informativa del proyecto Adolescencia Libre de Móviles y la firma del libro Els Empantallats con Aina Zuazaga. El 8 de mayo a las 16.30 horas se celebrará el gincana sobre la campaña Aquí pots telefonar. Así los participantes repartirán carteles y adhesivos en los comercios para identificar a los establecimientos como puntos seguros para que los adolescentes que lo necesiten puedan avisar a sus familias con una llamada telefónica. Del 4 al 10 de mayo en los centros educativos se celebrarán talleres para fomentar un uso saludable, crítico y responsable de las pantallas.

Propósito

En la primera reunión, celebrada en el CEIP Pedra Viva de Binissalem, la activista Marta González, impulsora de la asociación, explicó que el propósito de estos encuentros es concienciar a las familias para que retrasen lo máximo posible la entrega del primer teléfono móvil, tableta u otro dispositivo con acceso a redes sociales a sus hijos menores de edad. Todo ello, señaló, con el fin de protegerles de los riesgos que a menudo existen en internet, teniendo en cuenta que muchos menores no están preparados para determinados mensajes y que su impacto puede afectar a su desarrollo intelectual y emocional. 8hGonzález subrayó que esta iniciativa busca favorecer una mayor madurez en los menores y ganar tiempo para llevar a cabo un buen acompañamiento familiar que promueva un uso digital responsable y saludable.

La activista explicó también que actualmente ya cuentan con un Pacto de Familias al que, solo en Binissalem, se han adherido 103 firmas, una cifra que, según destacó, demuestra la sensibilidad creciente de muchos progenitores ante esta cuestión.

Asimismo, recordó que “existe una presión social que, muchas veces, influye en que los padres faciliten el móvil a sus hijos al inicio de la etapa de la ESO”. Para reducir esa presión y reforzar el sentimiento de comunidad ante esta problemática, en la reunión se presentó el denominado Pacto en Clase, a través del cual las familias se comprometen a no entregar a sus hijos ningún teléfono móvil con acceso a internet durante el curso 2025/2026 y hasta octubre de 2026. Además, asumen el compromiso de acompañar de forma responsable a sus hijos en el proceso de digitalización.

Marta González destacó que, si se alcanza un 20% de apoyo entre las familias, la presión de grupo disminuye de forma notable. Para más información, los padres interesados pueden escribir al correo electrónico alm.abc.mallorca@gmail.com.

A las reuniones también asistió Sílvia Amer, técnica educativa del Ayuntamiento de Binissalem, quien habló del trabajo conjunto que se está desarrollando en torno a esta cuestión. Según explicó, las iniciativas que están surgiendo se impulsan de manera coordinada entre los tres ayuntamientos —Alaró, Binissalem y Consell—, los centros educativos de estos municipios y las asociaciones de familias.

Amer señaló que, tras dar a conocer las medidas que se quieren aplicar, han detectado distintos perfiles entre las familias: algunas están decididas a participar, otras no y otras aún se muestran indecisas. “Y es con estas últimas con las que hay que poner especial atención e intentar convencerlas para que se sumen a la iniciativa”, afirmó.

La técnica educativa quiso dejar claro también que una de las bases de estas medidas preventivas pasa por evitar situaciones de discriminación entre alumnos por el hecho de no tener móvil frente a quienes sí disponen de uno. “Se trata de reflexionar sobre cómo llevar a la práctica las iniciativas, siempre buscando un equilibrio”, indicó.

Intervenciones de los padres

En las reuniones también participan padres y madres, que comparten experiencias y reflexiones. Una madre puso como ejemplo el caso de algunos países en los que, para evitar los riesgos asociados a las redes sociales, las familias optan por entregar a sus hijos teléfonos móviles básicos, como un Nokia, sin conexión a internet.

Otra de las intervenciones fue la de la madre de un adolescente de 14 años, quien confesó que, ante la duda de entregarle o no un móvil a su hijo, estaba a punto de “sucumbir”.

También tomó la palabra una madre y maestra de profesión, que comentó como dato llamativo que en su clase todos los alumnos, salvo uno, llevaban de casa su propia tableta.

Otra madre puso el foco en la llamada “adicción visual” que sufren actualmente muchos adolescentes. Según explicó, se trata de una problemática que había sido abordada por un técnico de Projecte Home y que puede derivar en otras adicciones, como el acceso a espacios de internet poco recomendables o las compras desmedidas. Y es que, hoy en día, un menor puede adquirir productos fácilmente a través de internet utilizando la tarjeta digital de sus padres.