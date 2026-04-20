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Sant Marc 2026: consulta el programa completo de la fiesta en Sineu

Las paellas en honor al santo patrón tendrán lugar el domingo, 26 de abril

Uno de los actos en honor al patrón celebrados el año pasado en Sineu.

Uno de los actos en honor al patrón celebrados el año pasado en Sineu. / Aj.

Redacción Part Forana

Sineu

Sineu es uno de los pueblos de Mallorca que tiene señalado en rojo el 25 de abril. Con motivo de las fiestas de Sant Marc, Sineu ha preparado un repleto programa de actos. Este martes 21 de abril a las 18.30 horas en el Ayuntamiento, la biblioteca organiza el paseo Sineu de leyenda. El miércoles tendrá lugar el cuentacuentos La llegenda de Sant Marc en el salón de actos del Ayuntamiento. El jueves, en el mismo lugar, tendrá lugar la conferencia de la UOM a cargo del doctor David Abril sobre las claves para entender la inmigración y trabajar la conviviencia. La cita será a las 19 horas. El viernes de 10 a 20 horas en el IES Sineu se celebrará la campaña Dóna sang, dóna vida. A las 17 horas en el polideportivo se celebrará un torneo de minitenis. A las 18 horas, tendrá lugar en Sa Quintana un taller de introducción a la aromaterapia. A las 19 horas se conmemorarán los 100 años del edificio de la estación del tren. A las 20 horas, en la sale de alcaldes del Ayuntamietno Manuel Santamaria protagonizará la ponencia sobre la raza ca de bestiar.

El sábado, 25 de abril, es el día de Sant Marc y la jornada dedicada al patrón empezará a las 10 horas con Sant Jordi al carrer en la plaza d’es Fossar, donde también se celebrarán las carreras populares de Sant Marc. Ya a las 17.30 horas a Sa Plaça habrá Mostra de Ball Mallorquí y a las 19 horas en la iglesia la misa en honor al santo y luego la procesión de la reliquia de Sant Marc.

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Paellas

El domingo, 26 de abril, a las 10 horas en la plaza d’es Fossar habrá la XXX Exposició Monográfica del Ca de Bestiar y las tradicionales paellas de Sant Marc. Duo Pacha animará la sobremesa. A las 17 horas habrá exhibición de gimnasia en la pista y rifa y tardeo con los Quintos 2006.

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