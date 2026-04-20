Sa Pobla celebra los 40 años de TV Poblera con un proyecto de memoria audiovisual y participación intergeneracional

El Ayuntamiento de sa Pobla impulsa un proyecto cultural y educativo de alcance municipal para conmemorar los 40 años de la primera emisión de TV Poblera, el medio local que documentó la vida social, cultural y festiva del municipio entre 1986 y 2005. La iniciativa, coordinada por Marta Fernández “Curly Commas” y con la colaboración de la Asociación Cultural Gavina, combina recuperación patrimonial, alfabetización mediática y participación ciudadana. Según el regidor de Cultura, Biel Payeras, "este archivo audiovisual constituye un patrimonio único, pero todavía no está plenamente digitalizado ni es accesible, hecho que compromete la preservación y la transmisión a las generaciones futuras". La efeméride del cuarenta cumpleaños acontece así una oportunidad para reconectar la comunidad con su memoria audiovisual y, a la vez, para reforzar el pensamiento crítico en un contexto marcado por la desinformación y el consumo acelerado de contenidos digitales.

El proyecto tiene como objetivo general impulsar un proceso participativo intergeneracional que recupere la memoria audiovisual de TV Poblera, fomente el pensamiento crítico y genere un producto audiovisual colectivo. Para conseguirlo, la iniciativa implicará tanto jóvenes como personas mayores en un conjunto de actividades que combinan práctica audiovisual, diálogo y reflexión sobre la comunicación local de ayer y de hoy. En el proyecto participarán cerca de un centenar de alumnos de los centros escolares; IES Can Peu Blanc, el CEIPESO Son Basca y el colegio san Francisco de Asís de sa Pobla, además de diferentes asociaciones de gente mayor. Los dos colectivos asistirán conjuntamente a talleres prácticos de videoperiodismo donde participarán activamente entrevistando a miembros de la Asociación Cultural Gavina y otras personas vinculadas al ente local.

Entre finales del presente mes de abril y la primera quincena de mayo, el centro de cultura Sa Congregació acogerá talleres intensivos de videoperiodismo impartidos por Curly Commas. Durante estas sesiones, los jóvenes y las personas mayores aprenderán a utilizar cámaras, micrófonos, luces y croma, y experimentarán con la presentación de informativos. También trabajarán técnicas de entrevista y escucha activa, y conocerán el proceso de digitalización de imágenes de archivo, una tarea esencial para entender el valor documental de TV Poblera. Por un lado, los jóvenes entrevistarán personas mayors que vivieron la etapa de TV Poblera o que conservan recuerdos vinculados con el medio, mientras que las personas mayores entrevistarán a los jóvenes para conocer como se informan hoy, qué plataformas utilizan y como verifican la veracidad de las noticias. Este intercambio permitirá generar un espacio de conversación y reflexión sobre los cambios sociales y tecnológicos que han transformado la comunicación local.

Un kit pedagógico para trabajar la mirada crítica

Los centros educativos recibirán un kit pedagógico que incluirá una introducción en la historia de TV Poblera y de la Asociación Cultural Gavina que la amparaba, actividades y recursos para reflexionar sobre el consumo informativo y herramientas básicas para poder contrastar la información. Este material se trabajará en el aula antes de los talleres para preparar al alumnado y reforzar su mirada crítica.

Entre mayo y julio, Curly Commas editará una pieza audiovisual colectiva de entre quince y veinte minutos de duración, que integrará el material audiovisual generado durante los talleres, fragmentos del archivo de TV Poblera, reflexiones de los jóvenes e imágenes actuales que ayudarán a contextualizar la memoria audiovisual del municipio. El proyecto culminará con un acto público de presentación antes del 25 de julio, coincidiendo con las fiestas de Santa Margalida y Sant Jaume. Durante el acto se proyectará la pieza audiovisual y se abrirá un debate con periodistas locales y miembros de la Asociación Cultural Gavina. También se prevé la participación de uno/a experto/a en desinformación para enriquecer la reflexión sobre los retos actuales del ecosistema informativo. Una mirada al pasado para entender el presente. Con este proyecto, sa Pobla recupera una parte esencial de su historia reciente y, al mismo tiempo, abre un espacio de diálogo sobre el futuro de la comunicación local. La iniciativa combina memoria, educación y participación ciudadana para reforzar el vínculo entre generaciones y poner en valor el patrimonio audiovisual del municipio, fomentando una ciudadanía más crítica e informada.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Juventud y Participació, en el marco de la convocatoria de subvenciones para proyectos de participación ciudadana 2026.