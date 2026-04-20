Rossmann abre en Porto Cristo su sexta tienda en Mallorca y ya tiene ubicación para la séptima
La expansión de la cadena en la isla no se detiene. De hecho, Rossmann ya prepara una séptima apertura en Mallorca, aunque por ahora todavía no hay fecha para el inicio de las obras.
Rossmann abrirá este viernes, 24 de abril, a las 9.00 horas, una nueva tienda en Porto Cristo. El establecimiento, el sexto de la cadena en la isla, estará ubicado en el Carrer Mitjà de Mar, 1. Los clientes podrán encontrar productos de higiene y limpieza, dulces, alimentación y artículos de papelería.
Con 250 metros cuadrados de superficie de venta, será la tienda más pequeña de Rossmann en Mallorca. Aun así, contará con la misma oferta de productos que otros establecimientos de la cadena en la isla, como el de las Ramblas de Palma, que dispone de 350 metros cuadrados, según ha informado la empresa.
La tienda de Porto Cristo abrirá de lunes a sábado, en horario de 9.00 a 21.30 horas, durante todo el año. “Tras los éxitos de Manacor y Felanitx, queremos seguir reforzando nuestra red en el este de Mallorca”, señaló Stefan Frings, responsable de Rossmann en España, sobre la elección de esta nueva ubicación.
Con esta apertura, Rossmann pasará a tener seis tiendas en Mallorca. Además de las de Manacor y Felanitx, la cadena cuenta con tres establecimientos en Palma. Para 2027 está prevista otra apertura en Magaluf. “Ya tenemos la ubicación. Está justo al lado del nuevo Lidl, en Carrer Blanc”, explicó Frings. De momento, no se ha concretado cuándo comenzarán las obras.
Descuentos por la inauguración
Con motivo de la apertura, Rossmann ha puesto en marcha una campaña de descuentos. Hasta el 30 de abril, los clientes podrán beneficiarse de un 10 % de descuento en todo el surtido, sin excepciones. Además, la cosmética decorativa, como delineadores, esmaltes de uñas o sombras de ojos, tendrá un 20 % de descuento adicional.
Rossmann abrió su primera tienda en España en Valencia en 2020 y desde entonces mantiene su expansión. En Mallorca está presente desde 2022. La empresa ofrece en su página web un listado con todos sus establecimientos.
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