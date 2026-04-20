El mundo friki se consolida en Selva

La Plaça Major de Selva fue el escenario este pasado domingo del VI Friki Day Selva, una jornada llena de actividades, talleres y ambiente festivo que reunió a miles de participantes y aficionados a la cultura friki, el manga, los juegos de mesa y los videojuegos.

El evento, ya consolidado en el calendario de eventos locales, ha vuelto a convertir al municipio en un punto de encuentro para familias, jóvenes y público de todas las edades.

El alcalde de Selva, Joan Rotger, destaca que "el Friki Day es un ejemplo de cómo la cultura y el ocio pueden unir generaciones y dinamizar nuestro pueblo. Estamos muy contentos de ver crecer esta feria año tras año".

La concejala de Fiestas, Neus Jerez, apunta que "esta jornada es posible gracias a la implicación de voluntarios, entidades y participantes que hacen de Selva un municipio vivo y creativo, una cita donde el ocio educativo y los cosplays llenan el pueblo. Continuaremos apostando por actividades que fomenten la participación y la cultura juvenil".

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El Ayuntamiento de Selva ha agradecido la participación de todas las personas que han hecho posible esta sexta edición, a la labor de los colaboradores, brigada municipal, policía local, feriantes, visitantes y entidades que participan, y reafirma su compromiso con una "oferta cultural diversa, inclusiva y abierta a todo el mundo".