Celebraciones
El mundo friki se consolida en Selva
La sexta edición del Friki Day Selva llenó ayer domingo la localidad de centenares de visitantes y aficionados a la cultura manga y los videojuegos
La Plaça Major de Selva fue el escenario este pasado domingo del VI Friki Day Selva, una jornada llena de actividades, talleres y ambiente festivo que reunió a miles de participantes y aficionados a la cultura friki, el manga, los juegos de mesa y los videojuegos.
El evento, ya consolidado en el calendario de eventos locales, ha vuelto a convertir al municipio en un punto de encuentro para familias, jóvenes y público de todas las edades.
El alcalde de Selva, Joan Rotger, destaca que "el Friki Day es un ejemplo de cómo la cultura y el ocio pueden unir generaciones y dinamizar nuestro pueblo. Estamos muy contentos de ver crecer esta feria año tras año".
La concejala de Fiestas, Neus Jerez, apunta que "esta jornada es posible gracias a la implicación de voluntarios, entidades y participantes que hacen de Selva un municipio vivo y creativo, una cita donde el ocio educativo y los cosplays llenan el pueblo. Continuaremos apostando por actividades que fomenten la participación y la cultura juvenil".
El Ayuntamiento de Selva ha agradecido la participación de todas las personas que han hecho posible esta sexta edición, a la labor de los colaboradores, brigada municipal, policía local, feriantes, visitantes y entidades que participan, y reafirma su compromiso con una "oferta cultural diversa, inclusiva y abierta a todo el mundo".
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