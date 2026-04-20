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Inca homenajea a Gabriel Buades i Pons, asesinado por el fascismo en 1938

El Ayuntamiento coloca una piedra de la memoria en la calle Ramon Llull para recordar la figura de este 'inquer' comprometido con la cultura y la justicia social, ejecutado en 1938 en el cementerio de Inca

La regidora Alice Weber, durante el acto de homenaje al 'inquer' represaliado, este sábado.

La regidora Alice Weber, durante el acto de homenaje al 'inquer' represaliado, este sábado. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Inca

El Ayuntamiento de Inca rindió el pasado sábado un sentido homenaje a Gabriel Buades i Pons con la colocación de una Piedra de la Memoria en la calle de Ramon Llull. El acto recordó y dignificó la figura de este inquer que fue víctima de la represión durante la Guerra Civil.

Gabriel Buades i Pons (1903-1938) fue ejecutado en 1938 debido a sus ideales pacifistas y libertarios. Hombre comprometido con la cultura y la justicia social, defendió con firmeza unos valores progresistas y reformadores en un contexto histórico marcado por la intolerancia y la persecución.

Durante el acto, se destacó su trayectoria vital y su compromiso con la difusión del pensamiento crítico y emancipador. Después de su regreso de París en 1931, coincidiendo con la instauración de la Segunda República, Buades participó activamente en publicaciones como El Rayo, Obrero Balear o Cultura Obrera, desde donde reivindicó la cultura como herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, igualitaria y pacífica.

El acto se llevó a cabo en la calle Ramon Llull de Inca y contó con una elevada presencia de vecinos y vecinas.

El acto se llevó a cabo en la calle Ramon Llull de Inca y contó con una elevada presencia de vecinos y vecinas. / Ajuntament

Su militancia y determinación le convirtieron en objeto de persecución, con diversas detenciones a lo largo de su vida. Finalmente, después de haber sido encarcelado durante dos años en diferentes centros penitenciarios de Mallorca, fue condenado a muerte y fusilado en las tapias del cementerio de Inca en 1938.

Con la colocación de esta Piedra de la Memoria, el Ayuntamiento de Inca "reafirma su compromiso con la recuperación de la memoria histórica y la dignificación de todas aquellas personas que sufrieron la represión", explica el Consistorio.

Otra imagen del acto celebrado este pasado sábado.

Otra imagen del acto celebrado este pasado sábado. / Ajuntament

Durante la ceremonia, la concejala de Memoria Democrática, Alice Weber, destacó que "actos como éste son imprescindibles para preservar la memoria colectiva y construir una sociedad fundada en los valores democráticos, la justicia y la dignidad". Asimismo, Weber subrayó la importancia de «dar nombre e historia a las víctimas, para que nunca caigan en el olvido. Estas piedras no sólo recuerdan el pasado, sino que interpelan al presente y al futuro, invitándonos a defender cada día los valores de la libertad, la convivencia y los derechos humanos».

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El acto contó con la participación de familiares de Gabriel Buades i Pons, representantes institucionales, entidades de memoria histórica y familiares, en un sentido homenaje cargado de respeto, recuerdo y compromiso con los valores de libertad y convivencia.

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TEMAS

  • Fascismo
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  • Justicia
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