Vivienda en Mallorca
El Govern entrega las llaves de las 10 VPO de Santa Margalida con un año de retraso
Las viviendas, con extensiones de entre 49 y 57 metros cuadrados, tienen un precio medio de alquiler de 457 euros mensuales
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres, junto con el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, han entregado este lunes las llaves de la promoción del IBAVI de diez viviendas de protección pública en régimen de alquiler situada en Santa Margalida.
La entrega acumulaba un año de retraso, ya que en un principio el Govern prentendía dar las llaves a los adjudicatarios en abril de 2025, tal y como había asegurado en marzo de 2024 la exconsellera Marta Vidal al responder una pregunta parlamentaria de Més per Mallorca. El pasado mes de marzo, los adjudicatarios denunciaron el retraso en la entrega de las llaves con respecto a la nueva fecha que les habían comunicado desde el Ibavi y que apuntaba al pasado enero como el mes en el que se les permitiría el acceso a las viviendas de alquiler.
La promoción, situada en la calle Pere Estelrich Fuster, 22, consta de diez viviendas —una de ellas adaptada para personas con discapacidad— en un edificio de planta baja y dos plantas, y cuenta con diez plazas de aparcamiento. Se trata de diez viviendas de un dormitorio de entre 48,75 y 56,62 metros cuadrados de superficie útil, con zonas comunes e instalaciones, cuya superficie total construida es de 1.111,92 metros cuadrados.
Esta promoción, iniciada por el anterior pacto de progreso, ha tenido un presupuesto de 1,9 millones de euros. La actuación ha contado con parte de la financiación a través de los fondos NextGeneration UE de la Unión Europea y de fondos de la aportación del Consell de Mallorca provenientes del plan estatal destinado a la promoción de viviendas de alquiler gestionado por el Gobierno de España.
En cuanto a los adjudicatarios, combina a personas jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65 años. Entre las personas que han obtenido la adjudicación de las viviendas, hay dos parejas y seis personas solas. El precio final del alquiler es de 457 euros de media, con rentas mensuales que oscilan entre los 215 euros, en los casos de mayor reducción de precio, y los 622 euros.
"En todas las promociones del Ibavi, el alquiler se ajusta a los ingresos efectivos de los inquilinos, de forma que, en ningún caso, el pago del recibo del alquiler supondrá destinar más del 30 % de los ingresos", afirma el Govern. Por este motivo, en este caso, ya se ha aplicado una reducción en el recibo del alquiler a siete de los inquilinos de esta nueva promoción de vivienda social en Santa Margalida.
Para poner en marcha esta promoción, se adjudicó la redacción del proyecto básico en 2020, y las obras se adjudicaron e iniciaron en 2023, con un acto de colocación de primera piedra a finales de marzo de aquel año. "Una vez finalizada la obra, el Ibavi ha obtenido la calificación de VPP de la promoción, y el resto de los trámites administrativos, para hacer efectiva la entrega de las viviendas", añade el ejecutivo.
Actualmente, el Govern, a través del IBAVI, tramita nuevas promociones para construir más de 1.200 viviendas públicas en el conjunto de las Illes Balears, destinadas a ciudadanos residentes en las islas con una residencia mínima de cinco años en esta comunidad, y con preferencia para los residentes en el municipio. La promoción pública es uno de los ejes del plan de choque del Govern, junto con otras medidas y programas para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas.
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