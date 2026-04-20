Decenas de coches de alquiler ignoran las restricciones de tráfico en Sóller y se exponen a multas de 200 euros

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Sóller ha comenzado con un notable incumplimiento generalizado por parte de los turistas. A pesar de la señalización instalada en los accesos, como el de la plaza de América, decenas de vehículos de alquiler ignoran a diario las restricciones y se adentran en vías prohibidas como la Gran Vía o la avenida de Asturias.

Esta falta de visibilidad o atención ha provocado que zonas de estacionamiento reservadas exclusivamente para residentes y vehículos autorizados, como las de Gran Vía o Teixidores, se llenen cada día de coches no permitidos que hacen caso omiso de la normativa vigente.

La situación resulta especialmente llamativa desde este lunes, cuando entró en vigor el periodo sancionador, que contempla multas de hasta 200 euros por cada acceso no autorizado al perímetro restringido.

Sanciones acumuladas

Además, el sistema no contempla la reiteración como una única infracción, sino que cada entrada irregular se contabiliza de forma independiente, lo que puede derivar en sanciones acumuladas muy elevadas para un mismo conductor en un solo día.

Todas estas denuncias serán gestionadas directamente por la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, mientras que la realidad a pie de calle evidencia que, por ahora, la señalización resulta claramente insuficiente para frenar el flujo constante de vehículos infractores en el centro del municipio.

Algunos turistas consultados admitieron abiertamente que desconocían la limitación, mientras que otros reconocieron no haber visto la señalización que les impedía acceder al centro de la ciudad.

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento no ha querido pronunciarse sobre esta situación, aunque insiste en que el tráfico en el interior de Sóller se ha pacificado con la puesta en funcionamiento de la ZBE.

El alcalde, Miquel Nadal (PP), declinó hacer declaraciones a la espera de evaluar la evolución del sistema y analizarlo junto al concejal de Movilidad.