CanSat 2026: Un centenar de estudiantes de Baleares diseñan minisatélites en el aeródromo de Binissalem

El desafío CanSat 2026 ha llegado a su fin. Este lunes ha tenido lugar en el aeródromo de Binissalem la jornada de clausura de una iniciativa educativa europea basada en diseñar minisatélites para la recogida de datos científicos y tecnológicos. El evento ha contado con la participación de casi 100 alumnos de educación secundaria –entre 14 y 19 años– de Baleares, 11 más que el año pasado. En total, 98 estudiantes han podido llevar a cabo proyectos científicos que sirven para fomentar el aprendizaje práctico de los conocimientos de ingeniería, física, tecnología y programación.

En esta edición, han participado 83 alumnos de Mallorca, 5 de Menorca y 10 de Ibiza, formando 18 equipos de 10 centros educativos de las islas. Los centros que han intervenido en este proyecto han sido el CC Aula Balear, el IES Santa Margalida, el IES Albuhaira, el IES Can Peu Blanc, el IES s’Arenal, el IES Joan Alcover, el IES Son Rullan y el IES Binissalem, por parte de Mallorca; el IES Balàfia, por parte de Ibiza; y el IES Pasqual Calbó i Caldés, por parte de Menorca.

El proyecto se ha dividido en tres fases. En la primera, de investigación y diseño, los equipos han tenido que pensar cómo su satélite resolvería las misiones del reto. La misión primaria ha sido la misma para todos los participantes: medir la temperatura del aire y la presión atmosférica. Sin embargo, los alumnos también han realizado una misión secundaria de libre elección.

Algunas de estas misiones están relacionadas con el monitoreo ambiental, la recogida de datos atmosféricos –temperatura, presión, concentración de CO₂ o radiación–, la investigación científica y tecnológica, la eficiencia energética y los sistemas de seguimiento y control mediante GPS y telemetría. Asimismo, los equipos han tenido que elaborar un informe en el que se refleja todo el trabajo que han llevado a cabo durante el proceso de elaboración del proyecto y defenderlo en una presentación oral de 8 minutos de duración.

El equipo Primitive Technology, premio al mejor proyecto de 2026

Al terminar la jornada, ha tenido lugar la entrega de premios. Durante el acto, han acudido el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera; el alcalde de Binissalem, Víctor Martí; el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; además de representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de los Bombers de Mallorca, de l'Observatori Astronòmic de Mallorca y de la Companyia d’Aeroports de les Illes Balears.

El conseller ha sido el encargado de entregar el premio al mejor proyecto del año al equipo Primitive Technology, del IES Balàfia, que permite a los alumnos premiados participar en la competición inicial los días 13 y 14 de mayo en Badajoz, representando a la autonomía balear. En caso de ganar la competencia, los agraciados podrían optar a participar en un evento europeo de inteligencia aeroespacial impulsado por la ESA.

Una novedad con respecto al año pasado ha sido la conmemoración de cuatro menciones especiales. Estas son la mención especial al Mejor Logro Técnico, para el equipo ATV del IES s’Arenal; la mención especial a la Misión Científica más Destacada, para el equipo Orbisat del IES Pasqual Calbó i Caldés; la mención especial al Equipo más Profesional; para el grupo Propulsat del IES Joan Alcover; y la mención especial a la Mejor Difusión y Patrocinio, para el equipo Team Rocket del IES Balàfia.

El jurado estuvo formado por Alicia Sintes, doctora en Física y catedrática en la UIB; Joan Roselló, ingeniero especializado en aeronaves; Alícia Calafat, del Laboratorio de Física Gravitacional, Astrofísica y Computación de la UIB; Bartomeu Alorda, ingeniero de telecomunicaciones y doctor en Física por la UIB; y Mònica de Frutos, representante de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.