Andratx invertirá 17 millones de euros en la renovación de su alumbrado público

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado el inicio del expediente de contratación para la renovación del alumbrado público del municipio mediante un contrato mixto con una empresa de servicios energéticos, una actuación que supone una inversión aproximada de 17 millones de euros. Este acuerdo supone el "impulso definitivo a uno de los proyectos estratégicos del municipio", y que supondrá la renovación integral del sistema de iluminación en todos los núcleos de Andratx. En concreto, la actuación contempla la sustitución de luminarias por tecnología más eficiente, y la renovación completa del cableado y la mejora de las infraestructuras existentes, con el objetivo de garantizar una iluminación homogénea, segura y fiable en todo el término municipal.

El proyecto parte del análisis realizado en la auditoría energética del alumbrado público, que ha permitido identificar deficiencias en la red actual, tanto en términos de consumo, como de funcionamiento, evidenciando la necesidad de una intervención global para optimizar el servicio.

Además, el contrato incluirá el mantenimiento integral de las instalaciones por parte de la empresa adjudicataria, lo que busca una gestión más eficiente, un control continuo del sistema y una respuesta más ágil ante incidencias.

Según el primer teniente de alcalde y responsable de Vías y Obras, Joan Forteza, la iniciativa tiene como objetivo "mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y los costes asociados, así como minimizar la contaminación lumínica, adaptando las instalaciones a la normativa vigente".

Mayores deficiencias

Una vez completado el proceso de licitación, se establecerá un plan de ejecución que priorizará las zonas con mayores deficiencias, con un plazo estimado de actuación de entre seis y ocho meses.

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La alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, ha declarado que este proyecto supone un paso decisivo para el municipio, porque "permitirá dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y garantizar un servicio básico en condiciones óptimas en todos los núcleos". Además, ha añadido que el objetivo es "que todos los rincones de Andratx cuenten con una iluminación adecuada y segura, y hacerlo con una planificación seria y realista que permita resolver definitivamente los problemas existentes".