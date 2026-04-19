Más quejas por motos de agua cerca de la costa: ahora en Portals Vells
Numerosas motos acuáticas pasan entre los bañistas y estacionan en la arena de la playa
Palma
Si hace unos días la Unión Socorristas de Palma-CGT denunciaba la presencia de motos de agua que pasaban a gran velocidad cerca de los bañistas en la Platja de Palma, ahora las quejas llegan de otra zona costera con gran afluencia de gente: Portals Vells.
Numerosas motos de agua llegan a la costa de este núcleo de Calvià tras pasar entre los bañistas hasta la playa. Allí sus ocupantes bajan y dejan los vehículos acuáticos ocupando gran parte de la arena y dificultando el acceso al agua de las personas que quieren nadar.
Las quejas por la presencia de motos de agua cerca de la costa en playas muy concurridas son habituales desde hace años y existen empresas que ofrecen el alquiler de estos vehículos.
- Conferencia en Palma sobre el eclipse de sol en Mallorca: «No os podéis imaginar lo que se nos viene encima»
- Son Espases asume que los colapsos en urgencias se repetirán con más frecuencia: 'La demanda ha aumentado mucho
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- Detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas del Govern
- Un empresario de Manacor habría intentado sobornar a la jefa de Costas para lograr la concesión de una caseta de venta de tiques en el pantalán de Cala Millor
- El Govern Prohens conocía la reclamación al contrato de mascarillas que dejó caducar
- Cinco detenidos por blanquear en Mallorca 10 millones de euros de una estafa internacional con criptomonedas
- La presión turística invade los últimos rincones vírgenes de Mallorca: grupos guiados recorren el litoral hasta la playa de es Carbó