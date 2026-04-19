Más quejas por motos de agua cerca de la costa: ahora en Portals Vells

Si hace unos días la Unión Socorristas de Palma-CGT denunciaba la presencia de motos de agua que pasaban a gran velocidad cerca de los bañistas en la Platja de Palma, ahora las quejas llegan de otra zona costera con gran afluencia de gente: Portals Vells.

Numerosas motos de agua llegan a la costa de este núcleo de Calvià tras pasar entre los bañistas hasta la playa. Allí sus ocupantes bajan y dejan los vehículos acuáticos ocupando gran parte de la arena y dificultando el acceso al agua de las personas que quieren nadar.

Las quejas por la presencia de motos de agua cerca de la costa en playas muy concurridas son habituales desde hace años y existen empresas que ofrecen el alquiler de estos vehículos.