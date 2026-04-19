Pòrtol acondiciona el refugio de la Guerra Civil descubierto hace 16 años en la Plaça de l’Església

En marzo de 2010, los operarios que trabajaban en la Plaça de l’Església, dentro de las obras para la instalación de contenedores soterrados, se encontraron con una sorpresa inesperada: un antiguo refugio de la Guerra Civil que nunca llegó a utilizarse. El hallazgo obligó a paralizar el proyecto en ese punto, por lo que los contenedores acabaron instalándose a poca distancia.

El descubrimiento no causó una especial sorpresa entre los vecinos, que ya conocían la existencia del refugio, aunque no su ubicación exacta. Tras el hallazgo, se paralizaron las obras previstas y los responsables políticos de la época anunciaron incluso la posibilidad de abrirlo a las visitas, dado su buen estado de conservación, salvo en la zona de entrada.

Según se explicó entonces, el refugio se extendía desde la Plaça de l’Església, en línea recta por la calle Rectoria, hasta una salida condenada en la calle Mallorca.

La entrada fue vallada de manera provisional y cerrada con una estructura a su alrededor. Sin embargo, con el paso de los años, tanto la verja como las placas de protección fueron deteriorándose hasta convertirse en un peligro, ya que cualquier menor podía acceder con facilidad al lugar, con el consiguiente riesgo para su integridad física.

Iluminación

Desde hace días, la brigada municipal ha iniciado la construcción de un nuevo vallado para cerrar definitivamente el entorno y eliminar lo que en el pueblo se conoce popularmente como “el gallinero”. El nuevo cerramiento contará con iluminación y evitará el acceso al interior, aunque permitirá observar la entrada del refugio desde el exterior.

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Para ello, se instalarán luces y focos con el fin de que vecinos y visitantes de Pòrtol puedan contemplar este espacio histórico, que afortunadamente nunca tuvo que ser utilizado y que, en la posguerra, fue además lugar de juego para muchos niños del pueblo.