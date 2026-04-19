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Un juzgado abre diligencias por las obras ilegales con helipuerto y plaza de toros en una finca de Esporles

La Fiscalía denunció los hechos al apreciar indicios de que la propiedad de la finca desoyó la orden de paralizar una serie de obras que se hicieron sin licencia

La plaza de toros que se construyó en la finca de Esporles

La plaza de toros que se construyó en la finca de Esporles / DM

Iñaki Moure

Iñaki Moure

Un juzgado de Palma investiga si la propiedad de una finca de Esporles pudo incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad al no atender el requerimiento administrativo de paralizar las obras de un helipuerto y una plaza de toros construidas sin la preceptiva licencia.

Paralelamente, como ya informó este diario, la Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), organismo insular que se encarga de la disciplina urbanística en suelo rústico, inició el pasado octubre un expediente sancionador contra la propiedad, que podría desembocar en una sanción de unos 380.000 euros.

Las obras realizadas sin licencia incluyen la construcción de un edificio revestido de piedra y una fosa séptica. También incluyen una pista circular de arena de 700 metros cuadrados, que serviría como coso, además de un cercado para animales, muros de piedra seca, una estructura soterrada en ejecución, y una pista ecuestre de 2.500 metros cuadrados.

Helipuerto que había en la finca de Esporles

Helipuerto que había en la finca de Esporles / DM

En este inventario se situaría igualmente una losa de hormigón circular de 10 metros de diámetro, que se utilizaría como helipuerto.

Denuncia de Fiscalía

Estas pesquisas por parte del juzgado de instrucción número 2 de Palma arrancaron después de que la Fiscalía presentase en marzo de 2025 una denuncia penal por estos hechos contra la entidad Balears Investment Group SL y su apoderada.

A finales de noviembre del año 2024, la ADT comunicó a una representante de la propiedad de la orden de suspensión de los trabajos que se venían efectuando en la finca sin licencia.

Previamente, fue el Ayuntamiento de Esporles el que detectó la existencia de esas obras tras las quejas vecinales por ruidos y movimientos de maquinaria pesada.

En la denuncia presentada por la Fiscalía se menciona que, a pesar de esa orden, los trabajos continuaron como lo demostrarían imágenes tomadas meses después del primer apercibimiento.

Una circunstancia que, recuerda el órgano fiscal, podía suponer un delito de desobediencia contemplado en el artículo 556 del Código Penal.

Declaración de las partes

En su escrito, la Fiscalía pedía que se iniciase una investigación sobre estos hechos y que se tomase declaración a las partes denunciadas. El juzgado de instrucción número 2 de Palma ha empezado con esas pesquisas, solicitando información, por ejemplo, al Ayuntamiento esporlerí.

La compañía que explota el agroturismo se llama Baleares Investment Group, y está domiciliada en Madrid. En un principio, la empresa alquiló la propiedad y posteriormente la compró a la familia Seguí, exdueños de sa Granja de Esporles, según informaron en su momento fuentes municipales.

Vecinos de la finca aseguraron en su día que en el lugar se habían celebrado varios festejos taurinos, una vez completada la obra del coso. Varias fotografías mostraban que la plaza de toros llegó a estar terminada del todo. Esos residentes informaron asimismo de que se había registrado tráfico de helicópteros en la propiedad.

Noticias relacionadas y más

El pasado verano, la Fundación Franz Weber (FFW) solicitó a las administraciones públicas que aclarasen si los presuntos eventos taurinos celebrados en esta finca privada se ajustaron a la normativa vigente.

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