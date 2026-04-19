Un gran simulacro de emergencias cierra la intermodal de Palma y desconcierta a los usuarios: "¿Y ahora cómo lo hago?"

Los informadores del TIB (Transport Illes Balears) y Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) sudaron este domingo por la mañana. No por el calor, que hacía mucho, sino por el volumen de trabajo. Apostados detrás de unas vallas amarillas que cerraban el paso a la estación intermodal de Plaza de España, en Palma, intentaban resolver las numerosas dudas de los usuarios que se acercaban hasta allí para coger un tren o un bus.

La principal pregunta era: “¿Pero qué pasa aquí?”. Se les explicaba que se había organizado un simulacro de emergencias, de ahí la presencia de cerca de 180 efectivos, entre sanitarios, policías, psicólogos, forenses, bomberos que convirtieron la intermodal y sus aledaños en un escenario de emergencias, donde de fondo había un trasiego incesante de sirenas, ambulancias medicalizadas y supuestos pacientes ensangrentados (con pintura, claro). Resultó curioso al finalizar la simulación ver la cara de los pasajeros al ver a todos esos supuestos heridos caminar por la terminal, como si fuese una escena de película apocalíptica.

El simulacro recreaba un accidente con 33 víctimas (seis personas fallecidas y 27 heridas) en la zona de los autobuses de la estación, tras el supuesto impacto de un vehículo y un incendio posterior. Desde la Dirección General de Emergencias e Interior (DGEI), se activó el PLATERBAL (Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears)

Resuelta esa primera cuestión de “qué está pasando aquí”, los pasajeros exponían otras dudas, más prácticas. “¿Y ahora cómo lo hago?”. "¿Cómo lo hago para ir a Peguera?", preguntaba uno. "¿Y yo a Cala Millor?", interrogaba a su lado otra mujer. "¿Y yo cómo lo hago ahora para ir a Marratxí en tren?", preguntaba una señora con el ceño fruncido por el sol, que acarreaba una gran bolsa de mimbre. En este último caso, el informador del TIB le explicaba que si tenía mucha prisa podía cogerlo en la estación de Jacint Verdaguer. Y, si no, añadió, podía esperar a la reapertura, a partir de las 12.30 horas.

La mujer resopló y se desfogó con el primero que encontró: “Ay, Dios, ¿pero por qué no han avisado con más antelación? ¡Lo podían haber hecho otro día!”. Su interlocutor apuntaba que se supone que el domingo hay menos volumen de pasajeros y que por eso lo habrán hecho eso día, lo que no convenció a la señora, que se quedó de pie, hierática, buscando más explicaciones mirando hacia no se sabe dónde.

Turistas en busca de información

Muchos turistas con sus maletas con ruedas buscaban también sus propias explicaciones. Miraban los mapas de las rutas alternativas, intentaban sacar algo en claro con el móvil y en su mayoría parecían aceptarlo con resignación, como parte de la experiencia.

Allí, frente a las vallas amarillas que una pareja de señoras mayores querían coger el bus para Portals Nous. “De aquí no sale, tienen que ir a la siguiente parada”, les respondía amablemente un informador, al que enseguida le vinieron otras personas con más dudas, mientras las señoras buscaron complicidad entre los presentes con cara de “¿alguien sabe algo?”. “En los institutos, señoras, pasa por los institutos”, intervino un transeúnte. "Ahhh, ¡muchas gracias!", respondieron.

"Disculpas" a los usuarios

En declaraciones a los medios tras el ejercicio de emergencias, la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, pidió “disculpas disculpas a todos los usuarios que han visto cómo el servicio de tren y bus se ha visto afectado”. En todo caso, Del Valle destacó la importancia de organizar este operativo “para tener un transporte público más seguro, para que todas las administraciones y equipos de emergencias estén coordinados”. “Es para prever lo que nunca queremos que pase, un incendio, un accidente…”, apuntó.

Quería pedir disculpas a todos los usuarios que han visto cómo el servicio de tren y bus se ha visto afectado por este simulacro. El simulacro es para prever lo que nunca queremos que pase, un incendio, un accidente… El objetivo es tener un transporte público más seguro, para que todos las administraciones y equipos de emergencias estén coordinados Lorena del Valle — Directora general de Movilidad del Govern

La directora general aseguró que el simulacro sirvió para recopilar datos que “pueden ser útiles en caso de emergencia”. “Lo vital es salvar vidas humanas. Ésa es la prioridad ante una emergencia. Pero también hay una segunda fase que consiste en que afecte lo mínimo posible a los ciudadanos. Y, por eso, es importante prever, planificar, coordinarnos”, argumentó.

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Del Valle indicó que, durante la mañana, había habido usuarios del transporte público que solicitaban información sobre las rutas. Afirmó que, durante los días previos, se avisó de que, en el caso de los trenes, la parada de inicio y final sería la de Jacint Verdaguer, entre las 10 y las 12.30 horas. En el caso de las 23 líneas de buses del TIB, que tienen su inicio y destino en la intermodal, la estación estuvo cerrada todo el domingo y hubo que utilizar las otras paradas alternativas ubicadas en la ciudad.