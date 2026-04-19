Colocan 'piedras de la memoria' en Esporles para recordar a tres víctimas del franquismo

El Ayuntamiento de Esporles celebró el pasado sábado un acto de homenaje a tres vecinos del municipio que fueron víctimas de la represión franquista. La conmemoración incluyó la instalación de ‘piedras de la memoria’, unas losas conmemorativas colocadas en los lugares donde vivieron las personas represaliadas.

El acto comenzó en la plaza del Ayuntamiento y reunió a representantes institucionales, vecinos y familiares de las víctimas. A lo largo de la jornada se recordó la figura de Margalida Bosch Bestard, Jaume Nadal Ensenyat, conocido como ‘en Pino’, y Joan Canyelles Capllonch, apodado ‘Manent’.

Un instante del homenaje, que tuvo lugar el pasado sábado / DM

La iniciativa tiene como objetivo dignificar la memoria de quienes sufrieron la represión, reconocer su historia y contribuir a su reparación simbólica mediante la señalización de los espacios vinculados a sus vidas. En este sentido, el homenaje se desarrolló en forma de recorrido por distintos puntos del municipio donde se instalaron las piedras.

En concreto, se colocó una de estas losas en el carreró de Son Torrat, número 17, en recuerdo de Joan Canyelles, y otra en el número 111 de la calle Major, dedicada a Margalida Bosch y Jaume Nadal. Durante el itinerario se llevaron a cabo intervenciones institucionales en honor a las víctimas.