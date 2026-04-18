Llucmajor propone ubicar la estación de tren en el entorno del antiguo matadero municipal

El Ayuntamiento de Llucmajor propuso en la fase de alegaciones que su futura estación del tren se ubique en la parte meridional del núcleo, en el entorno del antiguo matadero municipal, sobre unas parcelas rústicas que están sin edificar. Además, el Consistorio defendió que la otra estación proyectada en el polígono de Son Noguera debería soterrarse para garantizar la movilidad en superficie. Todos estos detalles se tendrán que perfilar en el proyecto constructivo, pendiente aún de adjudicar.

Éstas fueron algunas de las 91 alegaciones que se presentaron al estudio informativo que definió el trazado de la futura línea ferroviaria de Migjorn, cuya primera fase el Govern ha aprobado definitivamente esta semana. En cambio, la prolongación hasta Campos, que había provocado controversia vecinal y política, deberá esperar a nuevas evaluaciones técnicas para las que no hay ninguna fecha definida.

En su mayor parte, esas alegaciones estuvieron relacionadas con la afectación a la trama urbana de Llucmajor y a parcelas rústicas, así como con el posible impacto paisajístico de la nueva infraestructura y con particiones de fincas. También hubo solicitudes para desplazar el trazado que discurría al lado de la carretera, según consta en el informe por el cual se formula la declaración ambiental estratégica de la línea ferroviaria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB).

Un total de 53 de las 91 sugerencias registradas durante el trámite de exposición pública se refirieron a la línea Llucmajor-Campos. Entre ellas figuraba la solicitud del propio Ayuntamiento campaner que pidió dejar en suspenso esta fase del corredor ferroviario hasta que se elaborase un estudio informativo limitado sólo a este tramo.

Sin calendario de ejecución definido

Así, en el informe por el cual se formula la declaración ambiental estratégica del proyecto, se explica que el promotor, es decir, el Ejecutivo balear, ha desistido de la tramitación de este tramo ya que “este ámbito no dispone de un calendario de ejecución definido y se considera necesario un análisis técnico adicional de mayor detalle”.

Además, a la hora de justificar que la prolongación hasta Campos quede por ahora en punto muerto, se apunta a la “inexistencia del consenso institucional con los municipios afectados, así como la concurrencia de condicionantes técnicos relevantes derivados de la compatibilidad con los dominios públicos viarios y ferroviarios a lo largo de más de 12 kilómetros de trazado”.

En una rueda de prensa convocada esta semana, la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad informó del trazado definitivo del tren entre Palma y Llucmajor, que unirá ambos núcleos en media hora, pasando por una docena de barrios densamente poblados de Ciutat como Pere Garau, la Soledad o Son Gotleu y con paradas en puntos estratégicos de la isla, como el aeropuerto, el hospital Son Llàtzer y los polígonos industriales de Son Oms y Son Noguera.

El itinerario ferroviario tendrá una longitud de 30 kilómetros, de los cuales 10 transcurrirán bajo tierra. Las obras, con un presupuesto de 811 millones de euros, comenzarían en 2028 con el objetivo de que estén acabadas en 2032.

En referencia a una de las principales paradas con que contará la nueva línea, la del aeropuerto de Palma, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) emitió una “nota técnica” durante la fase de exposición pública que sostenía que el corredor ferroviario deberá atenerse al plan especial de ordenación del espacio aeroportuario, “garantizándose así la compatibilidad entre ambas infraestructuras, en general con el desarrollo de las competencias del Estado en materia de explotación aeroportuaria que Aena tiene atribuidas y, en particular, con el desarrollo de las actividades necesarias para la gestión del aeropuerto, los accesos y servicios".