Las vaquerías, ante la oferta de Son Carbó por Formatges Grimalt: “Puede ser la solución para sobrevivir”

La mayor vaquería de Baleares, Son Carbó, ha presentado una oferta para adquirir el 51% de las acciones de Formatges Grimalt, una operación que le permitiría asumir el control de la marca e integrar al resto de vaquerías de la isla.

El responsable de la explotación de Campos, Miquel Vanrell, ha explicado que la operación podría materializarse en el plazo de un mes. De momento, anoche mantuvo una reunión con los productores de leche de la isla. “La reunión ha ido bien. Mi intención era dejar claro a los ganaderos que todo seguirá igual”, ha señalado Vanrell.

La propuesta ha sido recibida con cautela, aunque también con esperanza, por parte de las vaquerías. “Deseamos que la operación salga bien. Tal vez es el cambio que necesitaba el sector para poder sobrevivir, porque tal y como estábamos no podíamos seguir: íbamos cayendo uno detrás de otro. Hasta que no sea una realidad no sabremos cómo irá, pero si es la solución que necesita el sector, bienvenida sea”, han reaccionado los productores tras el encuentro.

Un mes de plazo

Formatges Grimalt cuenta con 49 socios y ahora se abre un plazo de un mes para la presentación de otras ofertas. Son Carbó confía en cerrar la operación en ese mismo periodo, aunque por ahora no ha trascendido el importe económico de la propuesta.

Si la operación sale adelante, las vaquerías implicadas producirán un total de 5,5 millones de litros de leche. A los 2,5 millones que ya generan las cinco explotaciones que trabajan para Grimalt se sumarán los tres millones de litros de Son Carbó y Son Bernat.

Además, Vanrell ha avanzado que se mantendrá la exportación de leche a Valencia, una medida que adoptaron las dos vaquerías que trabajaban para Agama tras el cierre de la fábrica del Grupo Damm el pasado 31 de marzo.