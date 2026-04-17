Tensión en el pleno de Manacor entre Vox y Més-Esquerra: “Lo único que hacemos es el ridículo”

Que las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Manacor son otra cosa es un hecho demostrable con los vídeos que el propio consistorio cuelga cada mes en su canal de YouTube. Está claro que, como todo buen “espectáculo”, el pleno tiene momentos políticamente aburridos y de trámite administrativo; pero tiene otros, sobre todo al llegar el turno de ruegos y preguntas, en los que la emoción se dispara (y muchas veces al pie).

Los contendientes que dan más juego son los de ideales más opuestos: Més-Esquerra (formación mayoritaria del equipo de gobierno, con AIPC y PSOE como socios) y Vox (en la oposición junto al PP). El partido ultraderechista, que cuenta desde esta legislatura con dos concejales, tiene a Esteve Sureda como portavoz. Turbante, coleta y gafas de montura roja por fuera de las orejas: la imagen marca al personaje Sureda. Un hombre que empezó la última campaña como candidato de Nou Ordre Nacional (también de derechas y que desde hace unos meses se ha fusionado en Manacor con Unió Mallorquina), pero las desavenencias con Pedro Duran, su ideólogo y patrocinador, lo llevaron a un cambio de club a pocos días del cierre del mercado de fichajes preelectoral.

“A la tercera lo sacaré fuera”

“A la tercera vez lo sacaré fuera”, le decía el lunes el alcalde Miquel Oliver, saturado por las constantes interrupciones de Sureda en los turnos de palabra del concejal Sebastià Llodrà, también de Més-Esquerra. “Hemos consentido que nos insulte, hemos mirado, hemos callado y nos hemos reído”, añadía. “Sois unos dictadores y unos ‘faranduleros’ que vais a la vuestra, pero Manacor os pasará factura”, era la respuesta del de Vox para cerrar un debate, caldeado por una pregunta sobre las obras de teatro en catalán en el municipio.

Después de varias referencias históricas falsas sobre la represión republicana durante la Guerra Civil en Manacor, Sureda cuestionó a Ferran Montero, concejal de Cultura, los criterios teatrales que el municipio aplicará, “priorizando las obras en catalán, sin tener en cuenta si otra en castellano es mejor o cuenta con mejores actores”.

“También lo podría haber expuesto en la última Junta Rectora del Teatre… pero no vino. También en la anterior, pero tampoco vino… De hecho, señor Sureda, hace tres años que no viene a la Junta Rectora del Teatre para hablar del Teatre. Por tanto, le diré que no se centre tanto en el catalán y se centre más en trabajar”, contestaba Montero, dejando fuera de juego a Sureda, que quiso contraatacar con poca fortuna.

“Nunca lo he visto en la ‘cosetxadorada’ ni en los toros”

“Señor Montero, no me mande usted deberes. ¿Viene usted a la ‘cosetxadorada’ del Cruce para defender los intereses de los payeses?, porque yo nunca lo he visto allí. ¿Viene usted a los toros o a la Feria de Abril? Os habéis apoderado de una cosa que no es vuestra. ¡No todo el mundo es catalán ni catalanista ni independentista!”, replicaba Sureda como estrategia de confrontación.

Que continuaba con una especie de profecía: “Usted dice: lo seguiremos potenciando y seguiremos haciendo… ¡No es verdad!, porque en el año 2027 ustedes ya no estarán aquí. Habrá otros, y no harán lo que usted dice. A mí no me tiene que mandar ninguna tarea, no tengo por qué ir al teatro”, remataba.

El debate idiomático, que hierve cuando la chispa de Vox se enciende en un municipio tradicionalmente comprometido con el teatro y la lengua propia como Manacor, continuó con reproches cruzados y nuevas interrupciones. “Señor Sureda, compórtese. La gente se queja de que aquí venimos a pelearnos, y lo único que hacemos es el ridículo… usted el primero”, retomaba Oliver.

“Es la tercera vez que le llamo la atención”, decía Oliver. “A mí también me han insultado”, saltaba Sureda. “Si usted se siente insultado es su problema. Está contestando el señor Llodrà haciendo uso de su turno de intervención según prevé el reglamento, y si vuelve a interrumpir lo sacaré fuera”.

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Llodrà cerró finalmente el debate lingüístico: “Hay 50 canales de televisión y apenas hay uno y medio en catalán (en referencia a TV3 e IB3), se publican miles de libros en el mundo y en España en castellano, y en catalán muy pocos; por tanto, es evidente que a nosotros nos toca compensar. Y una cosita, hacer teatro en castellano tampoco garantizaba que los fascistas no te fusilaran, porque eso es lo que le pasó a Federico García Lorca”.