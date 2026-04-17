Manacor inicia la restauración del Claustre de Sant Vicenç Ferrer con una inversión de 560.000 euros
Las obras durarán siete meses y permitirán actuar sobre humedades, problemas de accesibilidad y deficiencias estructurales en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del municipio
El Ayuntamiento de Manacor ha puesto en marcha las obras de restauración del Claustre de Sant Vicenç Ferrer, uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos de la ciudad y protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). El proyecto cuenta con un presupuesto de 560.128,44 euros y un plazo de ejecución previsto de siete meses.
La actuación responde al deterioro progresivo que ha sufrido el edificio debido a su uso intensivo como espacio público, institucional y de paso. Entre los principales problemas detectados figuran humedades, degradación de materiales, deficiencias estructurales y carencias en accesibilidad y seguridad, aspectos que serán abordados en esta intervención integral.
El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha destacado que se trata de una actuación en un espacio “muy querido” y de gran valor patrimonial para el municipio. Además, ha subrayado que el Claustre no se cerrará completamente durante las obras, ya que seguirán funcionando servicios municipales como la biblioteca, por lo que se garantizará la accesibilidad mientras duren los trabajos.
La reforma también obligará a reubicar algunos actos culturales que tradicionalmente se celebran en este espacio. Eventos como la feria del libro o el pregón de las Fires i Festes se trasladarán a la plaza del Convent, aunque desde el Ayuntamiento confían en que mantendrán el mismo protagonismo dentro de la programación cultural local.
Ámbitos de actuación
El proyecto se divide en cinco grandes ámbitos de actuación: la restauración de la escalera histórica, la reforma integral de los baños, la intervención en las galerías del Claustro, la mejora del vestíbulo de acceso y los trabajos en la fachada del antiguo Ayuntamiento. Estas actuaciones permitirán recuperar elementos originales, mejorar la iluminación, resolver problemas de humedad y adaptar el recinto a las necesidades actuales de uso ciudadano.
Desde el consistorio enmarcan esta obra dentro de su estrategia de conservación del patrimonio local. Además de preservar uno de los espacios más emblemáticos de Manacor, la intervención busca reforzar su seguridad, su funcionalidad y su papel como escenario de actividades culturales y de servicios públicos.
Manacor remodela el entorno del Museo de Historia
El Ayuntamiento de Manacor ha iniciado las obras de adecuación de la zona ajardinada y el aparcamiento del Museo de Historia de Manacor, en el entorno de la Torre dels Enagistes. La actuación cuenta con un presupuesto de 505.737,89 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
El proyecto busca mejorar la calidad del espacio público, su accesibilidad y su funcionalidad, con la intención de convertir el entorno del museo en una zona más amable, sostenible y preparada para el uso ciudadano. La intervención ha sido diseñada en coordinación con la dirección del museo y está financiada íntegramente por el Ayuntamiento mediante remanentes municipales.
Entre las principales actuaciones destaca la creación de un itinerario accesible para personas con movilidad reducida, con una rampa y graderío integrado para salvar el desnivel entre el aparcamiento y la zona de la noria. También se habilitarán espacios diferenciados para familias, actividades culturales, deporte, descanso y lectura.
Además, el aparcamiento será completamente reordenado y contará con 45 plazas para vehículos, una plaza adaptada, dos puntos de recarga para coches eléctricos, espacio para bicicletas y dos plazas para autobuses. El proyecto incluye también la plantación de 20 árboles y 700 plantas autóctonas, la mejora del sistema de riego y la renovación del alumbrado con tecnología LED para reforzar la sostenibilidad y poner en valor este enclave patrimonial.
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