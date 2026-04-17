Govern, Muro y Santa Margalida desbloquean la construcción de la nueva depuradora

El Govern y los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida han alcanzado un acuerdo para desbloquear el proyecto de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ca’n Picafort / Platja de Muro, una infraestructura considerada "estratégica" y reclamada desde hace años para resolver los problemas de saneamiento en la zona. Cabe recordar que la actual infraestructura ubicada en la Playa de Muro, en el ámbito del parque natural de s'Albufera, se ha quedado totalmente obsoleta para atender las necesidades de la población, tanto la fija como la flotante, en una de las zonas turísticas más masificadas de la isla.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha mantenido este viernes una reunión de seguimiento en la que han participado los alcaldes de Santa Margalida, Martí Àngel Torres, y de Muro, Miquel Porquer, junto a responsables técnicos del Govern. Según el ejecutivo, el encuentro ha permitido "consensuar" una solución que pone fin a años de bloqueo administrativo y debate territorial.

El proyecto, impulsado por el Ministerio, contempla una inversión superior a los 50,8 millones de euros y prevé la construcción de una nueva planta depuradora compartida entre ambos municipios. Esta instalación permitirá tratar conjuntamente las aguas residuales de Ca’n Picafort y Platja de Muro mediante tecnología avanzada, mejorando significativamente la calidad del efluente.

Una imagen de la reunión entre Govern y los dos ayuntamientos, este viernes en Palma. / Caib

La actuación incluye también la ejecución de las conexiones necesarias para transportar las aguas residuales hasta la nueva EDAR, así como la eliminación de infraestructuras obsoletas, entre ellas la actual depuradora, que había quedado superada desde hace tiempo.

Uno de los aspectos clave del acuerdo ha sido garantizar la protección del entorno natural. El diseño del proyecto asegura su compatibilidad con espacios de alto valor ecológico como el parque natural de s’Albufera de Mallorca y contribuirá a preservar la calidad de las aguas de la bahía de Alcúdia, una de las principales zonas turísticas del norte de la isla.

Desde el Govern destacan que este consenso era "imprescindible" para avanzar en una infraestructura considerada estratégica y largamente demandada tanto por las administraciones locales como por la ciudadanía. Durante años, la falta de acuerdo había impedido dar una solución definitiva a los problemas de depuración en estos núcleos costeros.

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Con este paso, las instituciones confían en iniciar una nueva etapa que permita modernizar el sistema de saneamiento, reforzar la sostenibilidad ambiental y dar respuesta a una necesidad histórica del territorio.