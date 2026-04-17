Esporles moderniza su red de agua con tecnología para anticipar fugas y ahorrar recursos

El Ayuntamiento de Esporles ha adjudicado el contrato de obras para la implantación de un sistema de telemetría y control sectorial de la red de agua potable, una actuación "clave" dentro del proceso de modernización del servicio de abastecimiento municipal.

El proyecto, adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, SA por un importe de 67.049,58 euros (IVA excluido), contempla la instalación de sistemas de telelectura en un total de 200 contadores domésticos en el núcleo de ses Rotgetes y la zona de Jardín de Flores. Estas áreas han sido priorizadas por criterios de eficiencia, ya que concentran un mayor tiempo de dedicación a la lectura manual de contadores, y por su especial sensibilidad en situaciones de escasez de agua.

Además, la actuación incluye la instalación de cinco contadores generales con telemetría en el casco urbano de Esporles y en puntos estratégicos de captación y depósitos. Esta medida permitirá una primera sectorización de la red, facilitando la detección de consumos anómalos y posibles fugas por zonas.

El Consistorio explica que la implantación de contadores digitales supondrá un avance significativo en la gestión del servicio, al permitir la telegestión remota, una facturación basada en consumos reales y una detección más rápida de incidencias. Asimismo, contribuirá al ahorro de agua y a una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos, en un contexto marcado por la necesidad de hacer frente a episodios de sequía.

Esta intervención da continuidad al proceso de digitalización progresiva del sistema de contadores anunciado por el Ayuntamiento hace unos meses y representa una primera fase estratégica de implantación.

La adjudicación se dio a conocer durante la Asamblea Ciudadana del Agua, convocada por el Consistorio para informar sobre las actuaciones en el ciclo del agua y atender las preguntas de la ciudadanía.

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, destaca que “esta actuación es un paso imprescindible para adaptar nuestro municipio a los retos actuales de gestión del agua”, mientras que la concejala de Medio Ambiente, Maria Nadal, ha subrayado que permitirá “conocer mejor los patrones de consumo y detectar problemas con mayor rapidez”.

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses desde el acta de replanteo, con el objetivo de que la implantación de los contadores esté finalizada antes del 30 de junio.

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El proyecto está financiado a través de la convocatoria de ayudas para la digitalización del ciclo urbano del agua en municipios de menos de 20.000 habitantes de Balears, en el marco del PERTE de digitalización del ciclo del agua, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU.