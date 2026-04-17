El eclipse solar podría modificar las restricciones en Formentor que se iniciarán el 15 de mayo

Las restricciones de tráfico para acceder en vehículos privados tanto a la playa como al faro de Formentor se adelantarán este año al viernes 15 de mayo y se prolongarán hasta el domingo 18 de octubre, con la salvedad de que este próximo verano el eclipse solar del 12 de agosto podría modificar de forma significativa los horarios o las condiciones de acceso hasta la península del norte de Pollença, tal y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT), que de momento no especifica qué cambios se aplicarán con motivo del fenómeno astronómico ni si se limitarán al día del eclipse o afectarán a más jornadas.

Como consecuencia de la gran afluencia de gente que se espera para presenciar el eclipse, las restricciones habituales podrán verse modificadas o intensificadas con cierres adicionales o sistemas de lanzadera para gestionar la masificación que se espera. El acceso en vehículo privado podría limitarse todavía más para priorizar el uso de autobuses lanzadera para acceder al faro y a otras zonas elevadas de Formentor durante la tarde del 12 de agosto. En cualquier caso, las instituciones competentes ofrecerán información en los días previos para coordinar el operativo.

A diferencia del año pasado, cuando las restricciones de acceso a Formentor se aplicaron entre el 1 de junio y el 31 de octubre, este año arrancarán quince días antes, el 15 de mayo, y terminarán también dos semanas antes, el 18 de octubre.

Esta modificación responde a una petición cursada el pasado año por el Ayuntamiento de Pollença, que había solicitado avanzar las limitaciones y finalizarlas a mediados de octubre, ya que durante la segunda quincena de octubre se produce un descenso de la actividad turística. No obstante, el inicio de las restricciones todavía está lejos de la fecha que viene reclamando Pollença desde hace años, ya que el Ayuntamiento es partidario de aplicar la medida ya a partir del mes de abril porque en este mes ya empiezan a producirse graves atascos de tráfico en la zona.

Según la resolución de la DGT del pasado 14 de enero, las restricciones de este año se iniciarán a las 10 de la mañana y se prolongarán cada día hasta las 22 horas.

El sistema será similar al aplicado en los últimos años, diferenciándose dos tramos principales: desde el Port de Pollença hasta la playa de Formentor y de la playa hasta el faro. Al igual que el pasado año, los vehículos privados podrán acceder hasta la playa de Formentor sin autorización previa hasta que haya plazas disponibles en el aparcamiento ubicado en la zona, gestionado por el Ayuntamiento. Un semáforo avisará a los conductores en la última rotonda de salida en dirección a Formentor ubicada en el Port de Pollença. En caso de completarse el aforo del aparcamiento, el acceso quedará cerrado y restringido únicamente a los vehículos autorizados: bus lanzadora del TIB, residentes propietarios, bicicletas, sevicios de emergencia, autobuses de transporte discrecional, taxis y VTC, y vehículos que transporten a personas con movilidad reducida. Estos últimos, los residentes y el resto de posibles autorizados deberán solicitar el acceso un mínimo de tres días antes a la DGT.

El segundo tramo, entre la playa de Formentor y el faro, solo permitirá el acceso a los vehículos autorizados, sin posibilidad de visitar la zona con vehículos privados. Tanto en el primer tramo como en el segundo, se sancionará a los vehículos que accedan sin autorización entre las 10 y las 22 horas.

Un año más, el principal medio de transporte para alcanzar el faro de Formentor, la zona con más interés paisajístico de la península, serán los buses lanzadera habilitados por el TIB. La línea 334 conectará las localidades de Alcúdia y el Port de Pollença con el faro de Formentor, con paradas en el mirador del Colomer, playa de Formentor, Cala Figuera-Cala Murta y faro. En la carretera Ma-2200 habrá tres paradas en dirección a Formentor: Port de Pollença, Bóquer y Can Singala.

Asimismo, la línea 334 conectará con otras líneas del TIB en la parada del Port de Pollença y en la parada del centro histórico de Alcúdia, por lo que podrá accederse en transporte público desde cualquier punto de Mallorca.

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Durante el pasado año 2025, se contabilizaron casi 300.000 vehículos en los cinco meses de restricciones, con un total de 2.314 sanciones (unas 15 multas diarias) por haber accedido a la zona del faro sin autorización.