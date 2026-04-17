«El caos es absoluto»: alcaldes del PP piden suspender la regularización de inmigrantes

Los alcaldes y alcaldesas del PP han vuelto a denunciar este viernes el “caos” vivido a raíz del inicio del proceso de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y han exigido su suspensión inmediata por “la falta de previsión, recursos e información”. “La situación es insostenible”, ha reiterado el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, que ha hablado en nombre de los municipios gobernados por el PP. Llompart ha criticado duramente que “la regularización masiva la aprueba el Gobierno de Sánchez, pero racae sobre la espalda de los ayuntamientos y sus trabajadores, colapsanso los servicios y poniendo en riesgo la atención a los vecinos”.

"Cada ayuntamiento tuvo que gestionar la situación como pudo, con los trabajadores desbordados y al límite" Jaume Llompart — Alcalde de Marratxí

Los alcaldes populares han descrito que ayer durante el primer día del proceso las oficinas municipales de atención ciudadana y servicios sociales experimentaron “una avalancha de personas” en busca del certificado de vulnerabilidad, que es uno de los requisitos necesarios para la regularización. Esta situación provocó “largas colas, servicios desbordados y una situación de caos absoluto en muchos ayuntamientos”. Además, algunos consistorios llegaron a triplicar el número de llamadas en una sola jornada. “A las 7.30 horas ya hay colas cuando las oficinas abren entre las 8.30 y las 9 de la mañana”, ha especificado Llompart.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, durante la rueda de prensa. / PP

El PP ha sido duro y ha criticado duramente la falta de información previa. “El Gobierno de España no solo no había informado previamente a los ayuntamientos, sino que durante toda la jornada hubo una falta absoluta de instrucciones claras sobre el protocolo a seguir para emitir estos certificados”, han lamentado los alcaldes y alcaldesas del PP. Esta desinformación, han apuntado, “generó aún más confusión, hasta el punto de que algunas personas se desplazaron entre municipios pensando erróneamente que podían obtener el documento en cualquier ayuntamiento”. El resultado, resumen desde las filas populares, “es que cada ayuntamiento tuvo que gestionar la situación como pudo, con los trabajadores desbordados y al límite”, ha añadido el alcalde de Marratxí. En muchos casos, los consistorios solo pudieron registrar las solicitudes, aplazando la emisión de los certificados y acumulando citas para los próximos días, lo que compromete la atención a otras necesidades de los residentes.

Insostenible

“Lo que quedó claro ayer es que esta regularización es insostenible para nuestros ayuntamientos, para nuestros pueblos y para el conjunto de Baleares”, ha sentenciado Jaume Llompart que en nombre de los alcaldes y alcaldesas del PP ha exigido la suspensión inmediata del proceso: “Pedimos la paralización de esta regularización extraordinaria por su absoluta falta de previsión y planificación, por haberla descargado sobre los ayuntamientos y para evitar que se comprometa la atención a nuestros vecinos”.

"Esta regularización es insostenible para nuestros ayuntamientos, para nuestros pueblos y para el conjunto de Baleares” Jaume Llompart — Alcalde de Marratxí

Delegación de Gobierno también ha estado en la diana del PP: “Es una idea del Gobierno central y la solución debe venir de Delegación del Gobierno. Esta regularización masiva se debe parar porque se ha hecho sin planificación y de espaldas a los ciudadanos y a los ayuntamientos”, han reiterado desde las filas populares argumentando que “es Extranjería quien debe dotar de información y efectivos para asumir la regularización masiva”.

Los alcaldes han alertado también del contexto de presión demográfica que vive Baleares, con un incremento constante de población y el impacto de la inmigración irregular. En este sentido, han recordado que en los últimos cinco años han llegado cerca de 20.000 personas en situación irregular a las islas, y que este año la cifra ya ha aumentado un 20% respecto al año anterior, ya que son 1.300 inmigrantes los que han llegado a las costas del archipiélago en los últimos meses de forma irregular.

Por último, el PP ha defendido un modelo migratorio basado en el orden y la capacidad de integración: “La inmigración debe ser legal, ordenada y adaptada a la realidad de nuestras islas. Lo que debe hacer el Gobierno de España es reforzar los mecanismos ordinarios de Extranjería, porque ha quedado demostrado que esta regularización masiva es una irresponsabilidad que no podemos asumir”, ha concluido Llompart.