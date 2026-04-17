Alaró y Consell mejorarán de forma conjunta un camino que conecta ambos municipios

Los ayuntamientos de Alaró y Consell han formalizado un convenio para llevar a cabo las obras de pavimentación y mejora del Camí des Raiguer, una vía de titularidad compartida que conecta ambos términos municipales.

En este sentido, el alcalde de Consell, Andreu Isern (PSOE), ha puesto en valor “la importancia de la colaboración entre administraciones públicas para impulsar proyectos que benefician directamente a los vecinos y vecinas”, y ha añadido que “este acuerdo demuestra que, trabajando conjuntamente, podemos ofrecer mejores servicios e infraestructuras de calidad al conjunto de la ciudadanía”.

Por su parte, según ha explicado el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (PP), "este acuerdo responde a la voluntad de ambas administraciones de mejorar de manera significativa las condiciones de seguridad vial, accesibilidad y funcionalidad de esta infraestructura".

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 250.441,49 euros, que será financiado al 50% por cada ayuntamiento. En el marco del convenio, el Ayuntamiento de Alaró asumirá la condición de administración contratante, encargándose de la licitación, ejecución y seguimiento de las obras, así como de los costes de dirección de obra. Por su parte, el Ayuntamiento de Consell financiará la mitad de la ejecución y ha asumido la redacción del proyecto técnico.

La intervención prevista permitirá adecuar el estado actual del camino, garantizando unas condiciones óptimas de circulación y reduciendo los riesgos asociados a su uso. Además, contribuirá a reforzar la conexión entre Alaró y Consell, favoreciendo la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado de la zona.

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El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, e incluye la creación de una comisión de seguimiento paritaria para asegurar la correcta ejecución de las actuaciones y la coordinación permanente entre ambas instituciones.