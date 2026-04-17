La agricultura ecológica de Baleares evita 19 toneladas de plástico con biofilm biodegradable

La agricultura ecológica de Baleares sigue dando pasos hacia modelos más sostenibles con la consolidación de la campaña de biofilm impulsada por APAEMA y respaldada por la Fundación Mallorca Preservation. Desde el inicio de esta iniciativa en 2019, se han desplegado ya 1.025 kilómetros de biofilm biodegradable, lo que ha permitido evitar el uso de alrededor de 19.000 kilos de plástico convencional.

La campaña, que este año alcanza su séptima edición consecutiva, ha distribuido 131,3 kilómetros de biofilm subvencionado, aplicado en 17 explotaciones agrarias del archipiélago. La cifra confirma la continuidad del proyecto y refleja el creciente interés del sector por incorporar alternativas más respetuosas con el medio ambiente.

La compra conjunta del material, coordinada por APAEMA, cuenta con el apoyo económico de la Fundación Mallorca Preservation, que asume parte del sobrecoste del biofilm frente al plástico convencional. Este respaldo facilita que más fincas puedan acceder a una solución que reduce residuos y mejora la sostenibilidad de las explotaciones.

Acolchado

El biofilm se emplea en la técnica del acolchado, habitual en cultivos hortícolas, para frenar la proliferación de malas hierbas y conservar la humedad del suelo. A diferencia del plástico convencional, este material está elaborado con compuestos orgánicos y es biodegradable, por lo que se integra de forma natural en el suelo tras unos meses. Así, se evita su retirada al final de la temporada, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes para los agricultores.

Como novedad, la campaña de este año incorpora, además del biofilm negro habitual, una nueva línea de biofilm blanco y negro. Esta variante está pensada para reducir la temperatura del suelo durante los meses más cálidos y favorecer las siembras más tardías, mientras que el biofilm negro se utiliza sobre todo al comienzo del año por su capacidad para calentar el terreno y favorecer el crecimiento de los cultivos.

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Con esta nueva edición, APAEMA refuerza su apuesta por una agricultura ecológica alineada con los principios de sostenibilidad, conciencia ambiental y economía circular.