Vilafranca de Bonany se llenará de poesía, música y debate durante la II Maratón Poética

Vilafranca de Bonany acogerá este viernes y sábado la II Maratón Poética, una cita cultural que se celebrará en el Restaurant d’Eliss, en la carretera de Palma, 29, bajo el lema ‘De la terra a l’infinit a través de la paraula’.

El programa se estructura en tres bloques temáticos repartidos entre las dos jornadas. La primera sesión será el viernes 17 de abril, de 19 a 21 horas, y girará en torno al Erotismo. La apertura correrá a cargo de Francisca Bauçà, concejala de Cultura, y la presentación será conducida por Maria Esterlich y Tomeu Barceló. En este bloque participarán Joan Antoni Cerrato, Júlia Febrer, Tomeu Penya —que recitará Guillem d’Efak—, Andreu Matamalas, Pere Suau, Llucia Serra, Gaspar Caballero —que recitará Jaume Santandreu—, Carles El Saure, Àngel Terron, Apol·lònia Rosselló —que recitará M. A. Riera—, Àngels Cardona y Biel Mesquida. La jornada concluirá con un debate abierto y una actuación musical de Voicello.

Ya el sábado 18 de abril, de 11 a 14 horas, se desarrollará la sesión dedicada a ‘Compromís. Llengua. Terra. Natura’, presentada por Maria Esterlich y Cati Eva Canyelles. Intervendrán Nicolau Dols, Francisca Grimalt, Pere Fons —que recitará Jaume Santandreu—, Jaume Caldentey, Tomeu Bagur, Marina Nicolau —que recitará Blai Bonet—, Lluís Servera, M. Victòria Secall, Catalina Bover —que recitará Tonina Canyelles—, Antoni Vidal Ferrando, Lluís Massanet, Joana Maria Barceló —que recitará Damià Huguet— y Bernat Nadal. El cierre incluirá también un debate abierto y un glosat de Cati Eva Canyelles-

La programación continuará esa misma tarde, de 17 a 20 horas, con el bloque ‘Vida. Existència. Transcendència’, que será presentado por Maria Barceló y Maria Esterlich. En esta sesión participarán Miquel Àngel Lladó, Ricard M. Pinyol, Joana Aina Amengual —que recitará Laia Malo—, Cristina Salom, Manel Santana, Josep Bonnín, Tomeu Mascaró —que recitará Blai Bonet—, Jaume Mesquida, Joan Cabalgante, M. Magdalena Gelabert, Lluís Maicas, Miquel Monserrat —que recitará Joan Alcover— y Maria Antònia Perelló. El acto finalizará con un nuevo debate abierto y la actuación de Vilacanta, que interpretará ‘La Balanguera’ con motivo del Any Alcover.

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Exposición

Durante el transcurso de la maratón también podrá visitarse la exposición fotográfica ‘Fotografia amb mirada poètica’, de Núria de Febrer. La II Maratón Poética está organizada por el Ajuntament de Vilafranca, con el patrocinio del Consell de Mallorca y la coordinación de Jordi Rosselló. La dirección y producción corresponden a Maria Esterlich, mientras que la dirección y producción audiovisual corre a cargo de Gaspar Caballero.