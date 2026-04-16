El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros

El 12 de agosto, Mallorca estará previsiblemente más concurrida de lo habitual. El eclipse solar total se podrá contemplar de forma especial en la isla. El Tren de Sóller también quiere aprovechar la gran afluencia de visitantes: por el elevado precio de 220 euros, se puede reservar para el día del eclipse un paquete de excursión especial con el histórico tren.

El paquete incluye un viaje en el convoy desde Palma hasta Sóller, seguido de un trayecto en el tranvía histórico hasta el Port de Sóller, y desde allí una salida en barco mar adentro para presenciar el eclipse solar. En la web del Tren de Sóller se promociona la experiencia como una “atmósfera mágica imposible de vivir en tierra firme”.

Sin el paseo en barco, el precio habitual es de 32 euros

Sin embargo, los aficionados a los eclipses solares tendrán que rascarse el bolsillo. Quien haga una excursión con el tren en un día cualquiera paga únicamente 40 euros por el viaje de ida y vuelta; si se reserva en línea, incluso solo 32 euros, incluyendo el trayecto en el tranvía histórico hasta el Port de Sóller. En su página web, la empresa justifica el notable aumento de precio con la singularidad del eclipse solar: «Una oferta así no volverá a repetirse». Según la web, la comida no está incluida en el precio.

El Tren de Sóller promociona un paquete de excursión para el eclipse solar / Tren de Sóller

Mejor visibilidad desde el mar

Los horarios son los siguientes: la salida tendrá lugar el 12 de agosto a las 17:50 desde la estación del Tren de Sóller en Palma, junto a la Estació Intermodal. A las 19:00 se continuará el trayecto hacia el Port de Sóller, donde el barco zarpará a las 19:15. En España, el eclipse solar total está previsto para las 20:30 y se espera que dure aproximadamente dos minutos. La vista desde el mar será especialmente favorable, ya que a esa hora el sol estará ya bajo en dirección oeste-noroeste, por lo que disponer de un horizonte despejado será clave.

No obstante, el Tren de Sóller se reserva el derecho de supeditar la excursión a las condiciones meteorológicas del día. En caso de tormenta o fuerte oleaje, el trayecto en barco no se llevará a cabo. Además, los interesados deben tener en cuenta que el mal tiempo o un cielo cubierto podrían arruinar el espectáculo. En ese caso —si la excursión llega a realizarse— no habrá derecho a reembolso.

Por el momento, la excursión aún no está agotada. Las entradas pueden adquirirse en el siguiente enlace: https://reservas.barcoscalobra.com/

Preocupación por el posible caos en el tráfico

Mallorca especialmente espera una gran afluencia de visitantes debido a este fenómeno natural. A comienzos de agosto, los precios de los hoteles en Mallorca también se disparan. Para reducir los posibles riesgos derivados de las aglomeraciones, el Govern se reunió con expertos el año pasado. Uno de los mayores temores es un colapso del tráfico en la isla. Una avalancha de curiosos hacia los puntos de observación más adecuados podría sobrecargar la infraestructura en plena temporada alta turística. La costa noroeste ofrece unas vistas especialmente buenas, pero sus carreteras no están preparadas para soportar un volumen excesivo de tráfico.

Un eclipse solar total se produce aproximadamente cada 18 meses en algún lugar de la Tierra. El último eclipse solar total visible desde Alemania tuvo lugar el 11 de agosto de 1999, y el próximo no se producirá hasta el 3 de septiembre de 2081.