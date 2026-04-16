Sóller 2010 pone fin al conflicto laboral con un convenio que incluye una subida salarial del 25%

El Ayuntamiento de Sóller y el comité de empresa de la sociedad pública Sóller 2010 han formalizado la firma del nuevo convenio colectivo, un acuerdo que prevé un incremento salarial del 25% a la plantilla en un plazo de tres años y que garantiza la paz social y disipa cualquier amenaza de huelga. La ratificación del documento, que tuvo lugar ayer tras una intensa negociación que culminó el martes con una mediación en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB), contó con la presencia del alcalde, Miquel Nadal, y de varios concejales del consejo de administración de la empresa, como Laura Celià, Carlos Darder y Antònia Frau y miembros de la UGT.

Acuerdo en la empresa pública Sóller 2010. / Joan Mora

El eje central del nuevo marco laboral es una mejora retributiva significativa para la plantilla, compuesta por unos setenta trabajadores. Según se ha acordado, el personal de la empresa municipal percibirá un incremento salarial del 25% repartido en tres anualidades: un 12% durante el año en curso, un 7% para el próximo año y un 6% final en 2028. Desde el sindicato UGT han destacado que esta subida beneficiará especialmente a los empleados con las retribuciones más bajas, logrando así una mejora en la equidad interna de la entidad.

Más allá del aspecto económico, el convenio supone un paso importante en la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de Sóller 2010 con las del personal funcionario del Ayuntamiento. Entre las mejoras sociales más relevantes, destaca la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, distribuidas en siete horas diarias. Asimismo, el acuerdo incorpora hasta siete días libres para asuntos propios, la implantación de un plan de igualdad y una nueva organización más eficiente de los cuadrantes de trabajo y de los periodos de vacaciones.

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El alcalde Miquel Nadal reconoció la complejidad de las conversaciones, describiéndolas como una “dura negociación” que finalmente ha permitido llegar a un entendimiento para las partes. Con esta firma se da estabilidad a una empresa clave para el municipio, ya que Sóller 2010 se encarga de servicios esenciales como la recogida de basura, la limpieza viaria, la gestión de los aparcamientos públicos y de las zonas de ORA y ZAR, además de la guardería municipal y las instalaciones deportivas de Son Angelats.