Nuevas sedes para el Casal Solidario y los Escoltes de Soca-Arrel en Marratxí

Debido al acuerdo entre la propiedad y el Ayuntamiento de no renovar el contrato de alquiler de las instalaciones que hasta la fecha utilizaban el Casal Solidario de Marratxí y la Agrupació d'Escoltes Soca-Arrel de Pòrtol, ubicada en la calle Major, ambas entidades deberán abandonar sus respectivos locales antes de final de mes.

El consistorio ha acordado que els Escoltes de Soca-Arrel utilicen las instalaciones de la Casa de Joves, ubicada en la calle Albert Castell, facilitándoles el traslado. Además, si fuera necesario, se habilitará un espacio para almacenar los pertrechos de la agrupación para las acampadas que realizan a lo largo del curso. También tendrán fácil acceso a la plaça de Can Florde Pòrtol, situada a menos de 500 metros del nuevo local.

Nuevo local de los 'escoltes'. / Miquel Bosch

Casal Solidario

Por su parte, el Casal Solidario será reubicado en el que fuera el archivo municipal, un espacio que ya ha sido debidamente acondicionado para acoger a esta asociación. La regidora de Servicios Sociales, Elvira García, acompañada de la representante del Casal Solidario, Bel Mestre, así como del propietario de las instalaciones, visitó ayer las obras que se han llevado a cabo para que el traslado pueda efectuarse con facilidad.

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El local situado en la calle Major de Pòrtol, esquina con la calle Mare de Déu del Carme, es conocido como Cas Xoferet, ya que durante muchos años fue un taller de reparación de coches y bicicletas regentado por sus propietarios.