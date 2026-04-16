Mallorca estrena 18 rutas guiadas por la Serra de Tramuntana: fechas y municipios

La Serra de Tramuntana suma un nuevo reclamo para los amantes de la naturaleza, la historia y el paisaje. El Consell de Mallorca ha puesto en marcha un programa con 18 rutas cortas guiadas para acercar a la ciudadanía a algunos de los rincones y elementos patrimoniales más valiosos de este enclave único de la isla.

La iniciativa, bautizada como ‘La Tramuntana es viu i es camina’, propone un recorrido por caminos históricos, bancales, construcciones de pedra en sec, sistemas hidráulicos, possessions y otros tesoros del paisaje cultural de la Serra. Todo ello, con excursiones repartidas entre abril y noviembre en varios municipios.

La propuesta no solo invita a caminar, sino también a entender cómo se ha construido y conservado durante siglos uno de los paisajes más emblemáticos de Mallorca.

Una forma distinta de descubrir la Serra

El programa quiere ir más allá de la típica excursión de montaña. El objetivo es que los participantes conozcan de cerca los elementos que definen la identidad de la Serra de Tramuntana, desde antiguos caminos empedrados hasta grandes fincas rurales, pasando por infraestructuras tradicionales ligadas al agua, el cultivo o los oficios del bosque.

Desde el Consell subrayan que estas rutas tienen una clara vocación divulgativa y educativa, ya que permiten explicar cómo se ha modelado el territorio y por qué resulta clave protegerlo.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que la iniciativa combina divulgación, educación patrimonial y tiempo de calidad al aire libre, con la intención de reforzar el sentimiento de pertenencia y fomentar la conservación de este legado para las generaciones presentes y futuras.

Rutas por algunos de los paisajes más bellos de Mallorca

La primera excursión del programa ya se celebró el pasado sábado en Sóller, con la ruta ‘Binibassí i la literatura medieval’. A partir de ahora, el calendario continuará con nuevas propuestas por distintos puntos de la Serra.

La próxima cita será el 26 de abril en Esporles, con la ‘Ruta de les meravelles’, cuyo plazo de inscripción se abre este viernes.

Después llegarán itinerarios en lugares tan emblemáticos como Deià, Valldemossa, Calvià, Escorca, Bunyola, Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent y de nuevo Sóller.

Estas son las 18 rutas por la Serra de Tramuntana

Este es el calendario completo del programa presentado por el Consell de Mallorca:

Abril

Sóller : Binibassí i la literatura medieval (ya realizada)

: Binibassí i la literatura medieval (ya realizada) 26 de abril, Esporles: Ruta de les meravelles (el periodo de inscripciones se abre este viernes, 17 de abril, en esta web)

Mayo

2 de mayo, Deià : Memòria de la costa: entre vinyes i escars

: Memòria de la costa: entre vinyes i escars 9 de mayo, Valldemossa : Entre el cel i la terra. Bosc de les ermites velles

: Entre el cel i la terra. Bosc de les ermites velles 16 de mayo, Sóller: Viaranys d’aigua, d’anduvi fins als nostres dies

Junio

6 de junio, ruta por Valldemossa

Septiembre

5 de septiembre, Calvià : Camí de ses Sínies

: Camí de ses Sínies 13 de septiembre, Escorca : Carboners, calcinaires i gestió forestal a so n’Amer

: Carboners, calcinaires i gestió forestal a so n’Amer 19 de septiembre : Tafona de Conques, el trull del passat

: Tafona de Conques, el trull del passat 26 de septiembre, ruta por Bunyola

Octubre

4 de octubre, Banyalbufar : Son Bunyola: els camins de la història de Mallorca

: Son Bunyola: els camins de la història de Mallorca 10 de octubre, Banyalbufar : Els camins de l’aigua

: Els camins de l’aigua 17 de octubre, Estellencs : Sa Coma d'en Vidal

: Sa Coma d'en Vidal 25 de octubre, Escorca : Les cases de neu de Son Massip

: Les cases de neu de Son Massip 31 de octubre, Puigpunyent: El cel de Galilea, la mola gran

Noviembre

7 de noviembre, Deià : Camins de contemplació

: Camins de contemplació 14 de noviembre, Sóller : Els misteris de la Mola

: Els misteris de la Mola 28 de noviembre, Banyalbufar: La ruta de les collidores: es Rafal i Planícia

Patrimonio, paisaje y memoria

La propuesta pone el foco en la Serra de Tramuntana como paisaje cultural vivo, moldeado durante generaciones por la mano del hombre y por su relación con el territorio. Las rutas permitirán descubrir de cerca cómo se organizaron los cultivos, cómo se aprovechó el agua, cómo se levantaron márgenes y caminos y cómo se desarrolló la vida en este entorno de montaña.

En definitiva, una oportunidad para recorrer Mallorca con otros ojos y redescubrir la Serra no solo como un espacio natural espectacular, sino también como un gran legado histórico y cultural.

Una oportunidad para reconectar con la Tramuntana

Con este nuevo programa, el Consell busca que residentes y visitantes se acerquen a la Tramuntana desde una mirada más consciente, pausada y vinculada a sus valores patrimoniales.

Porque caminar por la Serra no es solo hacer una excursión: también es recorrer la historia de Mallorca.