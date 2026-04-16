Mallorca estrena 18 rutas guiadas por la Serra de Tramuntana: fechas y municipios
Esporles, Deià, Valldemossa, Escorca, Banyalbufar o Sóller acogerán algunos de los itinerarios de esta nueva propuesta divulgativa
La Serra de Tramuntana suma un nuevo reclamo para los amantes de la naturaleza, la historia y el paisaje. El Consell de Mallorca ha puesto en marcha un programa con 18 rutas cortas guiadas para acercar a la ciudadanía a algunos de los rincones y elementos patrimoniales más valiosos de este enclave único de la isla.
La iniciativa, bautizada como ‘La Tramuntana es viu i es camina’, propone un recorrido por caminos históricos, bancales, construcciones de pedra en sec, sistemas hidráulicos, possessions y otros tesoros del paisaje cultural de la Serra. Todo ello, con excursiones repartidas entre abril y noviembre en varios municipios.
La propuesta no solo invita a caminar, sino también a entender cómo se ha construido y conservado durante siglos uno de los paisajes más emblemáticos de Mallorca.
Una forma distinta de descubrir la Serra
El programa quiere ir más allá de la típica excursión de montaña. El objetivo es que los participantes conozcan de cerca los elementos que definen la identidad de la Serra de Tramuntana, desde antiguos caminos empedrados hasta grandes fincas rurales, pasando por infraestructuras tradicionales ligadas al agua, el cultivo o los oficios del bosque.
Desde el Consell subrayan que estas rutas tienen una clara vocación divulgativa y educativa, ya que permiten explicar cómo se ha modelado el territorio y por qué resulta clave protegerlo.
El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que la iniciativa combina divulgación, educación patrimonial y tiempo de calidad al aire libre, con la intención de reforzar el sentimiento de pertenencia y fomentar la conservación de este legado para las generaciones presentes y futuras.
Rutas por algunos de los paisajes más bellos de Mallorca
La primera excursión del programa ya se celebró el pasado sábado en Sóller, con la ruta ‘Binibassí i la literatura medieval’. A partir de ahora, el calendario continuará con nuevas propuestas por distintos puntos de la Serra.
La próxima cita será el 26 de abril en Esporles, con la ‘Ruta de les meravelles’, cuyo plazo de inscripción se abre este viernes.
Después llegarán itinerarios en lugares tan emblemáticos como Deià, Valldemossa, Calvià, Escorca, Bunyola, Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent y de nuevo Sóller.
Estas son las 18 rutas por la Serra de Tramuntana
Este es el calendario completo del programa presentado por el Consell de Mallorca:
Abril
- Sóller: Binibassí i la literatura medieval (ya realizada)
- 26 de abril, Esporles: Ruta de les meravelles (el periodo de inscripciones se abre este viernes, 17 de abril, en esta web)
Mayo
- 2 de mayo, Deià: Memòria de la costa: entre vinyes i escars
- 9 de mayo, Valldemossa: Entre el cel i la terra. Bosc de les ermites velles
- 16 de mayo, Sóller: Viaranys d’aigua, d’anduvi fins als nostres dies
Junio
- 6 de junio, ruta por Valldemossa
Septiembre
- 5 de septiembre, Calvià: Camí de ses Sínies
- 13 de septiembre, Escorca: Carboners, calcinaires i gestió forestal a so n’Amer
- 19 de septiembre: Tafona de Conques, el trull del passat
- 26 de septiembre, ruta por Bunyola
Octubre
- 4 de octubre, Banyalbufar: Son Bunyola: els camins de la història de Mallorca
- 10 de octubre, Banyalbufar: Els camins de l’aigua
- 17 de octubre, Estellencs: Sa Coma d'en Vidal
- 25 de octubre, Escorca: Les cases de neu de Son Massip
- 31 de octubre, Puigpunyent: El cel de Galilea, la mola gran
Noviembre
- 7 de noviembre, Deià: Camins de contemplació
- 14 de noviembre, Sóller: Els misteris de la Mola
- 28 de noviembre, Banyalbufar: La ruta de les collidores: es Rafal i Planícia
Patrimonio, paisaje y memoria
La propuesta pone el foco en la Serra de Tramuntana como paisaje cultural vivo, moldeado durante generaciones por la mano del hombre y por su relación con el territorio. Las rutas permitirán descubrir de cerca cómo se organizaron los cultivos, cómo se aprovechó el agua, cómo se levantaron márgenes y caminos y cómo se desarrolló la vida en este entorno de montaña.
En definitiva, una oportunidad para recorrer Mallorca con otros ojos y redescubrir la Serra no solo como un espacio natural espectacular, sino también como un gran legado histórico y cultural.
Una oportunidad para reconectar con la Tramuntana
Con este nuevo programa, el Consell busca que residentes y visitantes se acerquen a la Tramuntana desde una mirada más consciente, pausada y vinculada a sus valores patrimoniales.
Porque caminar por la Serra no es solo hacer una excursión: también es recorrer la historia de Mallorca.
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
- Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia