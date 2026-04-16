Impulsan una travesía solidaria para 13 jóvenes en riesgo de exclusión social

Voluntariado CaixaBank impulsa en la Serra de Tramuntana una nueva iniciativa solidaria, llamada Sa Travessa 2026, en la que podrán participar hasta 13 jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión social. La travesía se celebrará entre el 16 y el 19 de abril y contará con una decena de voluntarios y miembros del equipo técnico para llevar a cabo el recorrido con éxito.

La actividad consistirá en un itinerario de cuatro días entre Pollença y Sóller, con el objetivo de que estos jóvenes fomenten valores como la cooperación, la superación personal y la inclusión social. Para ello, los participantes atravesarán lugares emblemáticos como el Santuari de Lluc, las Voltes d'en Galileu o el valle de Cúber, hasta completar la ruta en Sóller, donde tendrá lugar el acto de censura. Durante este recorrido, se llevarán a cabo dinámicas de grupo y refugios de montaña.

La travesía ha recibido el apoyo de la Fundación La Caixa y cuenta con la participación de entidades, como el Centre Excursionista de Cataluña o la Federación Balear de Montañismo.

¿En qué consiste el Voluntariado CaixaBank?

Voluntariado CaixaBank es una de las mayores iniciativas de voluntariado en España, formada por empleados, amigos y clientes de CaixaBank. Su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a la ciudadanía en 2026, que es el Año Internacional de Voluntariado. En total, ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización y el medio ambiente, entre otras.