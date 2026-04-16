Esporles homenajea al alcalde republicano fusilado Tomàs Seguí y critica los "retrocesos" del Govern en memoria democrática

Esporles celebró esta semana un doble acto de homenaje a Tomàs Seguí i Seguí, conocido como 'Ramellí', alcalde republicano de la localidad fusilado por tropas franquistas. La conmemoración, organizada por el PAS–MÉS per Esporles junto con la agrupación local del PSIB, combinó una ofrenda floral y una mesa redonda institucional, y sirvió para reivindicar la memoria democrática frente a las políticas del Govern balear, a las que los organizadores acusan de retroceso.

La jornada comenzó con una ofrenda floral en la piedra de la memoria dedicada a Tomàs Seguí. El actual alcalde de Esporles y coordinador del PAS–MÉS, Josep Ferrà, afirmó que "no puede haber democracia plena sin memoria, verdad y reparación". "El mejor homenaje a las víctimas que podemos hacer es poner punto final a la monarquía y no dejar de luchar por la república y por un nuevo proceso constituyente", aseveró.

El mejor homenaje a las víctimas que podemos hacer es poner punto final a la monarquía y no dejar de luchar por la república y por un nuevo proceso constituyente Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Posteriormente, se celebró una mesa redonda en el Ayuntamiento de Esporles con representantes políticos y del movimiento memorialista. Durante su intervención, la portavoz del PAS–MÉS y regidora de Memoria Democrática, Maria Roig, denunció la derogación de la Ley de Memoria Histórica por parte del Ejecutivo balear, al que acusó de "servilismo a la extrema derecha". Roig advirtió de que "estas decisiones no solo son un retroceso legislativo, sino un ataque directo a la dignidad de las víctimas y a la calidad democrática de nuestro país".

El alcalde Josep Ferrà, en primer término, durante el acto de homenaje a Tomàs Seguí / DM

La regidora defendió el papel del municipalismo como "muro de contención" y recordó que Esporles lleva años trabajando en la recuperación de la memoria democrática. Entre las acciones concretas del municipio, mencionó la recuperación de la Casa del Pueblo, la investigación histórica sobre la represión, la instalación de losetas de la memoria y la aprobación de la primera ordenanza municipal de memoria democrática de Baleares y del Estado español. También destacó el retorno de los restos de Tomàs Seguí al pueblo como "un acto de justicia tras décadas de silencio".

Desde el PAS–MÉS per Esporles aseguraron que "la lucha por la memoria no es solo una cuestión del pasado, sino un compromiso presente y futuro" y sentenciaron: "Ante los intentos de hacernos olvidar, nosotros respondemos con más memoria, más dignidad y más democracia".