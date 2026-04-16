Entidades alertan de estudios ambientales incompletos en el proyecto del segundo cable

La Casa de Cultura de Alcúdia ha acogido este jueves una rueda de prensa conjunta del GOB, la organización vecinal ANACA y la entidad Arrels Marines, que han hecho frente común para reclamar la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto de interconexión eléctrica entre la península y Mallorca y entre esta isla y Menorca.

Las entidades han expresado su preocupación por la "falta de una evaluación completa de las alternativas" y han defendido que cualquier decisión debe tomarse con "criterios de rigor técnico, transparencia y minimización del impacto sobre el medio marino, el territorio y la población".

En este sentido, han presentado alegaciones en el marco del periodo de información pública del proyecto impulsado por Red Eléctrica que contempla una interconexión eléctrica subterránea y submarina de 132 kV entre Mallorca y la subestación de Lithica, en Menorca. Paralelamente, el GOB-Menorca también ha registrado aportaciones en la misma línea.

Las entidades han recordado que actualmente se tramitan tanto la conexión entre la península y Mallorca como la de Mallorca con Menorca, y han insistido en que en todas las fases han reclamado que se analicen todas las opciones posibles, incluida la alternativa de no ejecutar el proyecto, así como garantías para reducir los efectos negativos.

Desde el punto de vista ambiental, el GOB y Arrels Marines han advertido de la posible afección a los fondos marinos de las bahías de Pollença y Alcúdia, espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000, así como al canal de Menorca. Según han explicado, el trazado podría incidir en hábitats de interés prioritario y en especies sensibles como la nacra o los cachalotes.

Por su parte, ANACA ha puesto el foco en la necesidad de "garantizar un proceso transparente y con participación real de la ciudadanía". La entidad ha denunciado la falta de tiempo efectivo para analizar la documentación técnica disponible, como el informe del Centro Balear de Biología Aplicada encargado por el Ayuntamiento de Alcúdia, lo que dificulta una participación informada.

Asimismo, ha recordado que el pleno municipal de Alcúdia ha aprobado por unanimidad la necesidad de reconsiderar alternativas, y ha defendido que el debate debe basarse en criterios técnicos y no en posicionamientos previamente fijados.

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Finalmente, GOB, Arrels Marines y ANACA han reiterado que "el proyecto debe revisarse con toda la información disponible y con garantías de participación efectiva", y han coincidido en que cualquier decisión debe responder a criterios ambientales, técnicos y sociales.