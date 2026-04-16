Empiezan las obras del vial para peatones y ciclistas entre Peguera y Camp de Mar, que estará listo en seis meses

El Consell de Mallorca informó este jueves del inicio de las obras del vial cívico que conectará Peguera con Camp de Mar, un itinerario que es la continuación del que actualmente comunica Camp de Mar con Andratx y el Port d'Andratx.

El vial irá de la rotonda de la calle de la Savina, en Peguera, a la rotonda del camino de Son Fortuny en Camp de Mar. La obra cuesta 1,5 millones de euros y está financiada con los 30 millones cedidos a través de un convenio con el Govern, según comunicó la institución insular, que ha adjudicado el proyecto a la empresa Amer e Hijos. Los trabajos durarán aproximadamente seis meses.

Con motivo del inicio de la obra, hubo una visita institucional, con la presencia, del presidente del Consell, Llorenç Galmés; la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.

Para peatones y ciclistas

El recorrido será apto tanto para peatones como para ciclistas. El Consell destacó que el objetivo principal del vial es "impulsar una movilidad más sostenible y dar alternativas al transporte motorizado". El plan incluye el asfaltado de la carretera.

"Hay hasta 26 proyectos de este tipo, que se ejecutan esta legislatura, en la que se han invertido unos 45 millones de euros. Una red nueva que, quando esté acabada, supondrá añadir casi 60 kilómetros de espacios para peatones y bicicletas en nuestra isla", declaró Galmés.

El proyecto

El vial pasa por la carretera Ma-1A y tendrá dos tramos de tres metros de ancho. El primero parte desde Camp de Mar, se eliminan los carriles lentos de la carretera y el camino ahora se pintará por encima el asfalto.

El segundo tramo, que son los 500 metros restantes hasta llegar a Peguera, se construirá en la acera de la carretera con los mismos materiales que el camino que ya está hecho. Además, en este medio kilómetro, está previsto instalar unas barreras de acero y de madera para separar a los peatones del tráfico, y se reforzarán algunas zonas donde hay taludes con malla de triple torsión para evitar desprendimientos, según informó la institución insular.