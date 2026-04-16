El Consell presentará en breve una oferta para comprar la finca de Almallutx

El Consell de Mallorca prevé disponer en breve de una tasación de la finca de Almallutx con el objetivo de presentar una oferta de compra a sus propietarios y lograr que estos terrenos pasen a ser de titularidad pública. Por su parte, la propiedad ha manifestado su disposición a negociar la venta con la institución insular.

El conseller de Hacienda del Consell, Rafel Bosch, explicó ayer que desde el pasado año se trabaja para poder formalizar esta oferta de compra. Sin embargo, el proceso se ha visto ralentizado por un largo trámite administrativo previo, que ha incluido la concreción de la titularidad de la finca —repartida entre varios propietarios y sus herederos— y la delimitación de los lindes de Almallutx, unos trabajos que finalizaron el pasado mes de diciembre.

Según Bosch, una vez completado este proceso, su departamento contrató los servicios de un perito externo que actualmente trabaja en la valoración de la finca. Este informe permitirá al Consell presentar posteriormente una oferta económica a los propietarios. El conseller subrayó que la propuesta se elaborará en función de criterios técnicos concretos, como el hecho de que se trata de un paraje situado en suelo rústico calificado como ANEI y que alberga diversos elementos protegidos.

Lindes

Bosch recordó que el Consell expresó desde un primer momento su voluntad de alcanzar un acuerdo con la propiedad para que la finca pase a manos públicas. No obstante, remarcó que antes de llegar a este punto ha sido necesario completar numerosos trámites previos, entre ellos la aceptación de la herencia por parte de los herederos tras el fallecimiento de uno de los copropietarios. También explicó que los técnicos tuvieron que elaborar un plano topográfico, ya que los lindes no estaban correctamente delimitados. A su juicio, todos estos pasos han retrasado la ejecución del peritaje, que ahora ya está en marcha.

En cuanto al estado de las casas de la finca, desde el Consell recordaron que la responsabilidad de su mantenimiento y conservación corresponde a los propietarios.

Por su parte, el representante de la propiedad, Josep Vidal, señaló que disponen de una tasación judicial realizada por un perito oficial que sitúa el valor de la finca en 1,8 millones de euros. El abogado reiteró que la familia Llinás Ferrer y el resto de herederos están abiertos a estudiar la oferta que presente el Consell de Mallorca.

Desde la propiedad añadieron que, si finalmente no se alcanza un acuerdo, el proceso de venta podría continuar a través de la subasta judicial promovida el pasado año por una parte de los herederos.

La titularidad de la finca recae actualmente en dos hermanos de la familia Llinás Ferrer y en los hijos —actuales herederos— de otros dos hermanos ya fallecidos.

Las casas de la finca de Almallutx han sufrido varios derrumbes debido a su estado de abandono, con la caída de parte de uno de sus muros perimetrales y de parte de la cubierta. La finca, situada junto al embalse del Gorg Blau, en plena Serra de Tramuntana, posee además un valor patrimonial excepcional, ya que alberga el mayor yacimiento islámico de la isla.