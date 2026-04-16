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Duelo municipal

Alcúdia decreta dos días de luto oficial por la muerte de Joan Gaspar Vallori

El Ayuntamiento destaca la "gran profesionalidad" y el carácter "cercano y amable" del político fallecido

Imagen difundida por el Ayuntamiento. Joan Gaspar Vallori es el cuarto por la izquierda, en la segunda fila.

Imagen difundida por el Ayuntamiento. Joan Gaspar Vallori es el cuarto por la izquierda, en la segunda fila. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Alcúdia

El Ayuntamiento de Alcúdia ha expresado este jueves su profundo pesar por el fallecimiento de Joan Gaspar Vallori Guayta, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y "una figura destacada en la vida política y cultural del municipio", según subraya el Consistorio.

Ante esta pérdida, la corporación municipal ha decretado dos días de luto oficial en su honor y en reconocimiento a su trayectoria al servicio de la ciudadanía. Durante este periodo, quedarán suspendidos todos los actos institucionales programados por el consistorio.

Vallori desarrolló una intensa labor política a lo largo de varias legislaturas como miembro del grupo municipal socialista, desempeñando responsabilidades tanto en el equipo de gobierno como en la oposición. Su trabajo estuvo siempre orientado a "mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alcúdia".

Más allá de su actividad política, destacó por su "implicación personal" con el municipio. Fue especialmente relevante su contribución en áreas como el patrimonio y el turismo, ámbitos en los que demostró un "firme compromiso con la preservación de la historia y la identidad local".

Desde el Ayuntamiento han subrayado su profesionalidad, así como su carácter cercano y amable, cualidades que le valieron el respeto de sus compañeros de corporación, más allá de las diferencias políticas.

La institución municipal, en representación de la ciudadanía, ha trasladado sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de partido.

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Con su fallecimiento, "Alcúdia pierde a un servidor público comprometido y a una persona profundamente vinculada a la cultura y al municipio".

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