Duelo municipal
Alcúdia decreta dos días de luto oficial por la muerte de Joan Gaspar Vallori
El Ayuntamiento destaca la "gran profesionalidad" y el carácter "cercano y amable" del político fallecido
El Ayuntamiento de Alcúdia ha expresado este jueves su profundo pesar por el fallecimiento de Joan Gaspar Vallori Guayta, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y "una figura destacada en la vida política y cultural del municipio", según subraya el Consistorio.
Ante esta pérdida, la corporación municipal ha decretado dos días de luto oficial en su honor y en reconocimiento a su trayectoria al servicio de la ciudadanía. Durante este periodo, quedarán suspendidos todos los actos institucionales programados por el consistorio.
Vallori desarrolló una intensa labor política a lo largo de varias legislaturas como miembro del grupo municipal socialista, desempeñando responsabilidades tanto en el equipo de gobierno como en la oposición. Su trabajo estuvo siempre orientado a "mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alcúdia".
Más allá de su actividad política, destacó por su "implicación personal" con el municipio. Fue especialmente relevante su contribución en áreas como el patrimonio y el turismo, ámbitos en los que demostró un "firme compromiso con la preservación de la historia y la identidad local".
Desde el Ayuntamiento han subrayado su profesionalidad, así como su carácter cercano y amable, cualidades que le valieron el respeto de sus compañeros de corporación, más allá de las diferencias políticas.
La institución municipal, en representación de la ciudadanía, ha trasladado sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de partido.
Con su fallecimiento, "Alcúdia pierde a un servidor público comprometido y a una persona profundamente vinculada a la cultura y al municipio".
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