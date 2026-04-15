El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan

El futuro tren entre Palma y Llucmajor unirá ambos núcleos en media hora, pasando por una docena de barrios densamente poblados de Ciutat como Pere Garau, la Soledad o Son Gotleu y con paradas en puntos estratégicos de la isla, como el aeropuerto, el hospital Son Llàtzer y los polígonos industriales de Son Oms y Son Noguera. El itinerario ferroviario tendrá una longitud de 30 kilómetros, de los cuales 10 transcurrirán bajo tierra. En principio, las obras, con un presupuesto de 811 millones de euros, comenzarían en 2028 con el objetivo de que estén acabadas en 2032.

Así lo explicaron este miércoles el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, en una rueda de prensa celebrada en Palma que sirvió para comunicar que el Govern ha aprobado de forma definitiva el trazado de la nueva línea, la primera que se hará en Mallorca desde 2007, cuando se amplió hasta la UIB. En esa comparecencia estuvieron también el gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, la alcaldesa llucmajorera, Xisca Lascolas y el teniente de alcalde de Cort Antoni Deudero.

Desde la izquierda: José Ramón Orta, Lorena del Valle, José Luis Mateo, Xisca Lascolas y Antoni Deudero / CAIB

Mateo señaló que, después de concluir la fase de planificación de la infraestructura, el siguiente paso consistirá en adjudicar los contratos para la redacción de los proyectos técnicos de construcción de la línea.

El trazado definitivo, ratificado tras un periodo de exposición pública en que se presentó un centenar de alegaciones, establece que el tren saldrá de una nueva estación situada en la zona del Conservatori Superior de Música, un enlace que el Govern quiere que sea estratégico de cara a una futura expansión de la red ferroviaria a la comarca de Ponent.

30 kilómetros

Desde este punto, el tren iniciará un trayecto de 30 kilómetros, de los cuales 10 serán soterrados. Este tramo se hará con tuneladoras, precisó Del Valle. La línea pasará por las siguientes zonas de Palma: L’Olivera (estación Conservatori); Son Oliva y Son Fortesa (estación Son Costa); Pere Garau, La Soledad, Son Canals y Son Gotleu (estación Miquel Dolç); Estadi Balear (estación Son Güells); Son Ferriol (estación Hospital Son Llàtzer); el Coll d'en Rabassa (estación Coll d’en Rabassa), y s'Arenal y Les Meravelles, en la Platja de Palma (estaciones de Porciúncula, Bellavista – Ses Cadenes y s'Arenal, esta última ya en el municipio de Llucmajor).

Una de las paradas más estratégicas será la del aeropuerto de Palma, cuya estación estará situada en el interior de una terminal. La ubicación concreta aún está por determinar y se recogerá en el futuro proyecto técnico.

Esta línea, según informó el Ejecutivo autonómico, tiene una previsión de 8,5 millones de usuarios anuales, lo que, según esta estimación, supondrá un aumento del 73 % del volumen de viajeros de la red ferroviaria respecto a los 11,6 millones de usuarios registrados en 2025.

Ampliación hasta Campos

Respecto a la línea de tren Llucmajor-Campos, por ahora parece quedar en suspenso, después de la controversia vecinal que provocaron las primeras propuestas de trazado. Desde la Conselleria se trasladó la idea de que, para esta segunda fase, debería abrirse un nuevo trámite de información pública que implicaría otro análisis de alternativas de trazado. Como explicó Del Valle, aún no hay una “planificación” temporal prevista.