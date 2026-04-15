"Os tendríamos que haber matado a todas": Esporles recuerda a las mujeres represaliadas por el franquismo

El Ayuntamiento de Esporles celebró este martes, 14 de abril, el Día de la República con un acto central de homenaje a las mujeres del municipio que sufrieron represión durante la dictadura franquista.

El acto, celebrado en la Casa des Poble, incluyó la presentación de una obra del artista Damià Arnau Pont, consistente en un cuadríptico de grafiti sobre paneles de madera en recuerdo de las víctimas. La pieza muestra cuatro imágenes femeninas que representan al conjunto de represaliadas.

Entre las mujeres recordadas figuran Maria Torres Campomar 'Madora', Maria Nadal Morey, Joana Maria Tomàs Ferrà, Catalina Vich Matas 'Cavallita', Maria Llabrés Frontera, Joana Aina Ferrà Balaguer 'Carta', Antònia Ferrà Balaguer, Magdalena Mora Rosselló 'Fornereta', Catalina Cerdà Pujol y Lissy Mayer Classen, entre otras muchas.

Exposción en homenaje a las mujeres víctimas de la represión franquista en Esporles / DM

Estas mujeres, como se recordó desde el Ayuntamiento, sufrieron prisión, desposesión de bienes y puestos de trabajo, humillaciones, maltrato físico, hambre, abusos, vejaciones y acusaciones falsas, así como la pérdida de sus parejas e hijos. El Consistorio citó amenazas recibidas por algunas de ellas como "Vos hauríem d'haver matat a totes" y otras dirigidas a los hijos: "Aquestes arreletes les hauríem d'arrabassar".

Catalina Nadal y Maria Roig

Durante el acto, intervinieron Catalina Nadal, nieta de Margalida Bosch Bestard, represaliada durante el franquismo, y Maria Roig, regidora de Memoria Democrática, nieta y bisnieta de represaliados. Roig reivindicó a las mujeres trabajadoras del sector textil de Esporles que se organizaron para defender sus derechos y sentaron las bases de la lucha por la igualdad.

El mejor homenaje a la República y a las víctimas de la represión es poner punto y final a la actual monarquía y propiciar nuevos procesos constituyentes con la república como modelo de Estado Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Por su parte, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, manifestó que "el mejor homenaje a la República y a las víctimas de la represión es poner punto y final a la actual monarquía y propiciar nuevos procesos constituyentes con la república como modelo de Estado".

El Ayuntamiento ha recordado su compromiso con la memoria democrática, destacando la aprobación de la primera Ordenanza Municipal de Memoria Democrática de Balears y de España, así como la revocación de los títulos de Hijo Ilustre e Hijo Adoptivo concedidos a Mateu Tugores, cura de Esporles vinculado a la represión franquista.

Homenaje este sábado 18 de abril

Asimismo, según comunicó el Ayuntamiento, el próximo sábado 18 de abril se celebrará un acto de homenaje a las víctimas del fascismo con la instalación de tres 'stolpersteine' (placas de piedra) dedicadas a Margalida Bosch Bestard, Jaume 'en Pino' Nadal Ensenyat y Joan 'Manent' Canyelles Capllonch.

El acto de este martes forma parte de un programa más amplio de actividades de Memoria Democrática que incluye la exposición 'Feim Memòria' (abierta hasta el 28 de abril), una charla sobre la colonia penitenciaria de Formentera (21 de abril) y una asamblea ciudadana el 7 de mayo bajo el lema 'Sin memoria no hay futuro'.