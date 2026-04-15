La 'padrina' de Mancor, Jero Gelabert Sampol, celebra su centenario

El pueblo de Mancor de la Vall celebró este pasado martes, 14 de abril, el centenario de Jero Gelabert Sampol, la 'padrina' de esta localidad del Raiguer, nacida en Cardedeu (Catalunya) en el año 1926. Los usuarios del centro de día de Mancor felicitaron a la centenaria en una jornada en la que también estuvieron presentes sus familiares y representantes municipales, un momento "lleno de emoción, estima y recuerdos que quedará para siempre", destacan desde el Ayuntamiento.

La centenaria recibe un ramo de flores de sus compañeras del centro de día. / Ajuntament

Además, el próximo sábado 25 de abril, la localidad organizará una gran fiesta de aniversario a la que están invitados todos los vecinos y vecinas de Mancor. "No cada día tenemos una centenaria en el municipio, y esto merece una celebración especial", apunta la institución municipal.