Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia

La familia socialista de la isla, y de Alcúdia en particular, está de luto, así como todo el municipio del Nord. El actual secretario general de la agrupación socialista de Alcúdia y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Joan Gaspar Vallori Guayta, ha fallecido este miércoles a raíz de una fulminante enfermedad. Tenía 41 años.

Maestro de profesión y político de vocación, Joan Gaspar era un “socialista honesto y trabajador”, destacan desde su partido. “Un gran compañero que nunca olvidaremos”, añaden.

A pesar de su juventud, Vallori ya había acumulado una larga experiencia política tanto en el Ayuntamiento de Alcúdia, donde ha formado parte de los últimos gobiernos progresistas, como en el Consell de Mallorca, institución en la que ejerció de director insular de Transición y Ordenación Turística en la pasada legislatura.

“Eficiente y brillante en todas las tareas que emprendía, desde Joventuts hasta la Agrupación de Alcúdia”, destacan desde el PSOE, Joan Gaspar “siempre ha hecho bandera de sus convicciones profundamente socialistas”. Recuerdan que hace menos de un año asumía la secretaría general de la agrupación socialista local “con ilusión y ánimo”, con la vista puesta en las elecciones de 2027.

La noticia inesperada del fallecimiento de Joan Gaspar Vallori se ha extendido rápidamente en su municipio, causando una profunda consternación. “Se ha ido demasiado joven, cuando tenía toda la vida por delante”, lamentan desde el PSOE, partido que envía un “abrazo inmenso” a su familia, amistades y compañeros de la formación.

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Con motivo del fallecimiento del portavoz de la oposición, el Ayuntamiento de Alcúdia ha decidido suspender el acto de inauguración de la Fira de la Sípia de este fin de semana, así como la reunión informativa que había convocado el equipo de gobierno este jueves en el Casal de Cultura para explicar los últimos informes relacionados con el proyecto del segundo cable.