El desplome del mercado patrimonial

Si la finca de Almallutx fuera susceptible de ser incorporada a la voracidad de la explotación turística o la ostentación del lujo, seguro que su tasación económica se hubiera concretado en cuestión de horas. Pero unas cuarteradas en espacio protegido, con un yacimiento arqueológico de alta consideración, junto a un embalse de nivel variable y con propiedad desavenida abierta a la intervención judicial, se queda en la cuneta de los intereses comerciales y pide amparo a una Administración cómoda y poco sensible. Es así como el desplome okupa a cielo abierto Almallutx y lo emparienta por imposición del abandono con el Castell de Alaró. Nunca más confíen una possessió a un amo llamado Consell, Govern o ministerio de Cultura. No se puede mantener tierras y casas desde un despacho ajeno.

El Consell permanece estático a la espera de una valoración económica que no se percibe con dificultades objetivas. La tasación de la obligatoriedad y privilegio de poder salvaguardar el importante yacimiento arqueológico del último asentamiento musulmán de Mallorca, no merece valoración ni urgencia de respuesta patrimonial. Las casas adyacentes, que cuando lea estas líneas ya pueden estar desplomadas por completo, dan fe de todo ello. No hace falta escribir más para corroborarlo. Miren las fotos.

Al final, como mal menor que se presentará a modo de éxito rotundo, todo se arreglará con los paños calientes de las arcas públicas. Si el Consell cierra la compra de Almallutx y sus casas han acentuado su ruina, las reparará o reproducirá en forma de reconstrucción sobre el mismo original, pero quedarán consolidadas como un sucedáneo por haber reaccionado a destiempo y de modo intermitente. Almallutx se convertirá de este modo en un componente más de la Mallorca de segunda velocidad, esa que va remolque de la explotación y la velocidad turística y sirve para decorarla en formato rápido y perjuicio de la calidad y el valor original. Por eso mismo es difícil de integrar en el devenir cotidiano de sus residentes. Un pasado irreconocible.