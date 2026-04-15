Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra

Las casas de la finca de Almallutx, en plena Serra de Tramuntana, se han derrumbado parcialmente como consecuencia de su mal estado de conservación. Las edificaciones de la possessió, situada junto al embalse del Gorg Blau, permanecen prácticamente abandonadas y, hace poco, se produjo un importante desprendimiento que las deja al borde de la ruina. Mientras, el Consell de Mallorca sigue negociando con la propiedad la compra de esta finca histórica, sobre la que está pendiente de una valoración económica.

A través de las fotografías puede observarse cómo se ha venido abajo parte de la pared maestra de la vivienda, formando un gran boquete en un elemento estructural que deja el inmueble en una situación muy precaria. En otra zona del edificio también ha cedido parte del tejado, dejando al descubierto que una parte de la casa se encuentra prácticamente en ruinas. Otras dependencias de la casa principal presentan un avanzado estado de deterioro, lo que evidencia la grave precariedad en la que se encuentra esta antigua construcción.

Parte de la estructura se ha venido abajo. / J. Mora

Las casas de Almallutx están situadas sobre un pequeño promontorio junto al embalse del Gorg Blau. De hecho, las aguas llegan a escasos metros del inmueble cuando el pantano alcanza el 100 % de su capacidad.

El arqueólogo Jaume Deyà, uno de los descubridores del yacimiento arqueológico correspondiente al que fue el último asentamiento musulmán de Mallorca, explicó ayer que el derrumbe en las casas de la finca se produjo hace relativamente poco tiempo. Señaló, además, que el colapso se produjo tras años de abandono de la possessió, situada junto al embalse y con una extensión de 146 hectáreas. La vivienda, ahora amenazada por la ruina, cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Galmés: “Estamos pendientes de la valoración”

La finca de Almallutx salió a subasta pública en febrero del pasado año. Esta possessió posee un valor añadido excepcional, ya que alberga el mayor yacimiento islámico de la isla, además del entorno del embalse del Gorg Blau.

Las casas están ubicadas junto al embalse del Gorg Blau. / J. Mora

Después de que Diario de Mallorca revelara la noticia, el Consell de Mallorca expresó su voluntad de adquirir la finca como forma de preservar el yacimiento arqueológico.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, explicó ayer que la institución mantiene su interés por hacerse con la propiedad. Añadió que actualmente están pendientes de unas tasaciones para continuar con las negociaciones con la propiedad y que las gestiones relacionadas con la posible compra están en manos del departamento de Hacienda y Función Pública del Consell, área encabezada por el conseller Rafel Bosch.

Detalle de uno de los laterales de la casa, totalmente deteriorada. / J. Mora

Tras varios desacuerdos entre los propietarios de la finca, uno de ellos recurrió a la justicia para forzar la venta. Un decreto judicial estableció la subasta y fijó un precio de salida de 1,3 millones de euros, después de que sus propietarios la tasaran en 1,8 millones. Cuando se conoció la noticia, una agencia inmobiliaria, en representación de una empresa estadounidense, manifestó su interés por acudir a la puja con la intención de hacerse con la propiedad de Almallutx. La finca pertenece a la familia Arozarena.