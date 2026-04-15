Calvià se prepara para celebrar su gran feria ganadera los próximos 25 y 26 de abril: consulte aquí todos los actos

Calvià se prepara para celebrar la XXVI Fira d'Oví i Caprí, que tendrá lugar el fin de semana del 25 y 26 de abril, aunque durante los días previos, desde este sábado ya se realizarán diferentes actividades.

El 18 de abril tendrá lugar el IV Paseo para conocer a los agricultores de Calvià, organizado por la Associació de Ramaders de Calvià, con un recorrido que incluirá Son Durí y las fincas de Juan Isern y Can Lluca. A lo largo de la mañana, en Can Verger, se llevarán a cabo juegos tradicionales para niños y los Xot-jocs 2026. La jornada concluirá en la plaza de la Iglesia con la fiesta Xot-rock.

El jueves 23 de abril tendrá lugar un encuentro con el mundo rural, reuniendo a los agricultores y al sector ganadero del término municipal para poner en común sus necesidades. Posteriormente, se proyectará el documental Ganado o Desierto, que contará con un coloquio posterior junto a su director, Fran Vaquero.

El sábado 25 de abril, el pueblo se llenará de vida desde las diez de la mañana con la apertura del mercado artesanal y agroalimentario, la tradicional muestra de ovejas y cabras, una exhibición de motocicletas antiguas Bultaco y diversas actividades infantiles. La jornada de tarde destacará por la exhibición y concurso de perros pastores, seguida de una ballada popular, una torrada de cordero y, para cerrar la noche, una actuación musical.

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El domingo 26 de abril continuarán la muestra de ovejas y cabras, los concursos morfológicos y la clásica exhibición de esquilado. Además del mercado y de una exposición de tractores y maquinaria agrícola, los asistentes podrán presenciar la demostración de 'batre l'era a l'antiga', asistir a una subasta de corderos y degustar platos especiales de Fira en los bares y restaurantes locales.