Baleares licita la ampliación de las desaladoras de Alcúdia y Andratx para reforzar el abastecimiento en Mallorca

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha licitado el expediente para la redacción de los proyectos de ampliación de las desaladoras de la bahía de Alcúdia y de Andratx, en Mallorca.

Según ha informado esta Conselleria en un comunicado, ambas instalaciones cuentan con una configuración similar, con dos líneas de 7.000 metros cúbicos/día cada una, cuyo diseño inicial ya contemplaba su ampliación en otros 7.000 m3/día adicionales, que ahora se desarrollarán mediante estos proyectos.

La capacidad ampliada de Alcúdia está orientada a atender la demanda de Manacor, Alcúdia, Can Picafort y Sa Pobla, municipios o núcleos incluidos, a su vez, en proyectos de ampliación de la red en alta que se encuentran en ejecución, en redacción, en fase de autorización o que serán licitados en breve.

Por su parte, la ampliación de Andratx reforzará la producción de la propia planta en 7.000 m3/día y la de la desaladora de bahía de Palma, actualmente en licitación por 58 millones de euros. Estas actuaciones están destinadas a abastecer Palma, Andratx y Calvià, teniendo en cuenta también las necesidades de Marratxí, Bunyola o Santa María del Camí, entre otros, mejorando la resiliencia del sistema y su operatividad durante los mantenimientos preventivos necesarios.

Actuaciones

Se trata de la sexta actuación licitada para garantizar caudales suficientes en Baleares, con el objetivo de atender la demanda y reducir las extracciones subterráneas en protección de los acuíferos. Actualmente, se encuentran en evaluación las propuestas para la redacción de proyectos de nuevas desaladoras en Ibiza, Menorca y Mallorca, mientras que ya está en licitación la reforma y modernización de la planta de bahía de Palma.

La Conselleria ha destacado que todas estas iniciativas, junto con la inminente licitación de la ampliación de Santa Eulària, evidencian el impulso "hacia la sustitución de las extracciones insostenibles de los acuíferos por recursos no convencionales procedentes de plantas desaladoras".

El contrato, licitado en dos lotes -uno para cada planta-, cuenta con un presupuesto total de cerca de 400.000 euros y está cofinanciado por los Fondos del Turismo Sostenible de la convocatoria 2024-2025.

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El Govern ha hecho hincapié en que estos expedientes, junto con más de diez proyectos o actuaciones en marcha para extender las redes en alta, configuran un sistema más garantista del abastecimiento humano y un diseño más robusto, orientado a afrontar los retos de la climatología variable y la sequía.