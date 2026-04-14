Tardeo, 'truc' y deporte: Porreres acogerá la Fira de la Gent Gran el próximo 25 de abril

La Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca se celebrará en Porreres el próximo 25 de abril. El evento tendrá lugar de las 10:00 a las 16:00 horas con una programación variada de actividades, talleres, conferencias y música. La feria se extenderá por distintos puntos de la localidad.

En la presentación del evento, el conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado: "Esta feria ya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario de las personas mayores, el mayor espacio de Mallorca pensado especialmente para ellas".

Por su parte, la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, ha asegurado: «Para nuestro municipio es un orgullo acoger una iniciativa como esta, que llenará nuestras calles de vida. Porreres se convertirá en un punto de encuentro para las personas mayores de toda Mallorca».

Baile de salón y sevillanas

La programación incluye baile en línea, baile de salón, sevillanas, ball de bot y zumba, así como talleres de “neules” y otras actividades participativas. Además, se proyectará el documental 'Cien libros juntas' en el auditorio de Porreres, habrá un espectáculo de circo, un concierto de corales en la iglesia y un torneo de truc.

Asimismo, en el ámbito de la salud y el bienestar, se han programado diversas conferencias con profesionales de distintas especialidades, con la participación del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de les Illes Balears y servicios de Protección Civil.

Además, en el espacio de los puestos, diversas asociaciones de personas mayores podrán exponer las creaciones que han elaborado a lo largo del año. Este espacio se complementará con la participación de entidades y empresas que darán a conocer programas y servicios de interés para el colectivo.

Noticias relacionadas

Como novedad de este año, la Fira de la Gent Gran incluirá un gran “tardeo” final para finalizar la jornada, con la actuación del grupo musical Biel Tous y Marisa Rojas.