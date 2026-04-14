El PP denuncia la destrucción de aceras "históricas" del centro de Inca

El Partido Popular de Inca denunció este martes la intervención ejecutada por el Ayuntamiento en el centro histórico del municipio, ya que, según advirtió, ha supuesto "la eliminación de aceras de piedra protegidas por el catálogo municipal y su sustitución por materiales modernos que desvirtúan completamente la estética y el valor patrimonial de la zona".

Según señalaron los populares en un comunicado, el Consistorio presidido por el socialista Virgilio Moreno ha aprovechado las obras de renovación de la red de saneamiento para "arrasar literalmente" las aceras históricas de las calles Jesús, Nou, Sol, Salut y Can Valella, sustituyéndolas por pavimentos y bordillos modernos "sin ningún criterio de conservación patrimonial".

La presidenta de la Junta Local del PP de Inca, Rosa Maria Tarragó, manifestó al respecto: "Lo que ha hecho este Ayuntamiento es un auténtico atentado contra el patrimonio de Inca. Han eliminado elementos protegidos por su propio catálogo municipal y han convertido el centro histórico en un espacio desvirtuado".

Vulneración de la normativa

Los populares denunciaron que esta actuación "vulnera de manera directa la normativa vigente, que obliga a respetar y conservar estos elementos, y contradice frontalmente los criterios del propio catálogo, que apuesta por la protección y la mejora del espacio público".

El PP también criticó la duración de las obras, que califican de "interminables", y lamentó que hayan generado "molestias constantes a los vecinos y comerciantes durante meses".