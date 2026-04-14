Manacor aprueba 5,1 millones en nuevas inversiones centradas en servicios e infraestructuras básicas

El Ayuntamiento de Manacor ha aprobado en el pleno municipal celebrado el lunes una nueva incorporación de remanentes por valor de 5,13 millones de euros, que se destinarán a la mejora de infraestructuras y servicios en todo el municipio.

El alcalde, Miquel Oliver, junto a la primera teniente de alcalde, Núria Hinojosa, y la segunda teniente de alcalde, Antònia Llodrà, ha detallado este martes las actuaciones previstas. Esta nueva partida se suma a la aprobada en marzo, elevando la inversión total a cerca de 14,9 millones de euros.

Oliver ha subrayado que se trata de “inversiones de responsabilidad”, centradas en servicios esenciales como el socorrismo, la renovación de vehículos municipales y la mejora de infraestructuras básicas.

Una de las actuaciones más destacadas es la inversión de 1,16 millones de euros para mejorar la red de alcantarillado de Cales de Mallorca. El Consistorio asumirá de forma subsidiaria este proyecto ante la negativa de la empresa urbanizadora.

Las obras permitirán evitar vertidos de aguas fecales al medio natural y completar infraestructuras pendientes como aceras, red de agua potable y actuaciones en el torrente, paso previo imprescindible para la futura recepción de la urbanización.

Hinojosa ha destacado que el Ayuntamiento intentará recuperar el coste de la inversión y culminar “de una vez por todas” la normalización administrativa del núcleo

En Porto Cristo, se destinarán 743.000 euros a actuaciones vinculadas a la depuradora, incluyendo la mejora del sistema actual y la redacción del proyecto para una nueva instalación.

Además, se invertirán 699.400 euros en la red de agua potable, 186.717 euros en alumbrado público y 12.100 euros en pintura vial.

Llodrà ha destacado que, aunque muchas de estas actuaciones no son visibles de inmediato, tienen un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía, mejorando aspectos como la presión del agua o la iluminación.

Compra de la ermita de Santa Llúcia

El Consistorio destinará 252.000 euros a la adquisición de la ermita del Puig de Santa Llúcia y de un inmueble anexo al convento de Sant Vicenç Ferrer, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico.

La ermita, protegida por el catálogo municipal, ha sufrido recientemente un derrumbe parcial, lo que hace urgente su intervención. La operación permitirá además dignificar su entorno y abrirlo al uso público.

Por otra parte, el paquete de inversiones incluye también la adaptación del servicio de socorrismo (118.393 euros), la adquisición de vehículos para brigada, Policía Local y Protección Civil (más de 680.000 euros), así como partidas para empleo a través del programa SOIB y estudios técnicos de urbanismo.

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Asimismo, se prevén actuaciones en caminos públicos como Ses Cases Noves y Son Boga, mejoras en el polideportivo de s’Illot, trabajos de mantenimiento en Cala Murada y una reorganización de la Plaça de les Verdures.