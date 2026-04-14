Un centenar de empleados del nuevo Mandarin Punta Negra recibe un curso de formación

El Ayuntamiento de Calvià ha organizado un acto para dar la bienvenida al equipo ejecutivo del Grupo Mandarin Oriental y al centenar de personas que integran la primera fase de la plantilla del nuevo hotel de lujo en Punta Negra, cuya apertura está prevista para este mes de junio.

La jornada ha tenido lugar en la Sala Palmanova, y ha incluido una sesión formativa con el objetivo de integrar al nuevo personal en la historia de la compañía y presentar los valores, la cultura corporativa y los estándares de servicio de la firma internacional.

Durante el acto, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subrayado la importancia de la colaboración entre la administración pública y el sector privado, calificándola como una cooperación clave para impulsar el desarrollo económico local.

La implantación de este nuevo establecimiento, destacó el Ayuntamiento, "supone un avance significativo en el fortalecimiento del tejido empresarial de Calvià, la dinamización de la actividad económica en la zona y la generación de nuevas oportunidades de empleo, con una apuesta firme por el talento local".