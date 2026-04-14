El arqueólogo Mauro Perra: “El Mediterráneo es un continente líquido”

-¿Cómo y cuándo se inició en la arqueología?

-Desde siempre me interesaba la historia antigua, en especial la que no se encontraba en los libros de texto. Más tarde empecé estudios universitarios de derecho, pero al poco tiempo me hice una pregunta, cuya respuesta cambió mi rumbo: “¿Por qué no convertir un hobby en un trabajo?” Y así fue como reorganicé mis estudios.

-Pero usted, como profesional, siempre se ha movido fuera de las instituciones académicas.

-Cierto. Porque eso me da una mayor libertad. No estar sujeto a las disciplinas me permite trabajar de manera más autónoma, lo que no implica que mis trabajos no vayan avalados por el academicismo. Yo prefiero hacer investigación y, al menos en mi campo, es muy difícil hacerla en las aulas de las universidades. Los gobiernos suelen priorizar el aspecto económico al cultural.

-Y no le ha ido mal, pues podemos decir que ha creado escuela.

-(Sonríe). Me enorgullece ver que en algunos estamentos se habla de mis trabajos como “de nueva arqueología”, cosa que no sé si es realmente cierta, aunque sí he intentado utilizar otros métodos no siempre clásicos.

-¿Y en qué consiste esa “nueva arqueología”?

-Sobre todo en el análisis de los objetos, restos de fauna y flora y otros elementos encontrados en las excavaciones. Me interesa más saber cómo era la vida diaria de nuestros antepasados que la de los grandes reyes o monarcas de imperios antiguos. Eso me permite sacar conclusiones de cómo se organizaban a nivel familiar o social esos grupos de personas de hace miles de años.

-¿Podemos decir que había conexiones entre las diferentes sociedades del Mediterráneo?

-Mire, hemos encontrado elementos que demuestran que en el quinto milenio antes de Cristo, desde un lugar a otro se viajaba. Así que sí, había conexiones entre esos pueblos del Mediterráneo, un mar que a mi me gusta más calificar de Continente líquido. El Mediterráneo es un continente líquido.

-Para usted, ¿qué separa la Prehistoria de la Historia?

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-No la escritura, sino la comunicación. Que no supieran o no necesitaran escribir no indica que no se comunicaran. Por tanto, es la comunicación lo que separa un período de otro. Y como ya le he comentado, la Historia que me gusta estudiar como arqueólogo no se escribe en mayúscula, sino en minúscula, no la de los lideres, sino la de las familias y pequeños clanes. Y esos sí se comunicaban más allá de la escritura. Los faraones, Creta y otros imperios son solamente una parte de lo que pasó en realidad, el día a día de las sociedades no debe quedar fuera de los estudios.