Reconocimiento
El pueblo de Consell homenajea a sus mayores
Se entregaron flores a los vecinos más longevos, Maria Villalonga Martorell, de 102 años, y Joan Villalonga Deyà, de 95 años
El pueblo de Consell llevó a cabo este pasado domingo el LIX Homenatge a la Vellesa, que consistió en una misa en honor a los vecinos de la localidad que han superado la edad de 80 años.
Durante el acto se hizo entrega de ramos de flores a la 'padrina' más longeva del municipio, Maria Villalonga Martorell, de 102 años de edad, así como al 'padrí' Joan Villalonga Deyà, de 95 años. Además, también se homenajeó al matrimonio que se ha mantenido durante más tiempo, formado por José Consuegra Cerrato e Isabel Cuéllar García, que acumulan 69 años de casados.
Posteriormente, a las 13 horas, se desplazaron en autocar hacia el restaurante Binicomprat para participar en una comida de compañerismo. El acto quedó clausurado con el parlamento del alcalde Andreu Isern y la entrega de fotografías a los mayores que participaron en el homenaje por primera vez este año.
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